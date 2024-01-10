Дуже смачний і простий сирний суп — відео рецепт

Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний, наваристий сирний суп, який сподобається всім. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе 1 шт;

вода 1,5 л;

печериці 300 г;

картопля 3 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

плавлений сир 2 шт.;

часник 1 зубчик + сухий часник;

вершкове масло 10-20 г;

лавровий лист 1 шт;

чорний перець 4-5 горошин;

батон кілька шматочків.

Спосіб приготування

Куряче філе та розрізану навпіл цибулину залити водою. Довести до кипіння та варити 15 хвилин.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необхідності знімати піну з бульйону. Дістати куряче філе та цибулину. Цибуля нам більше не знадобиться, а куряче філе знадобиться.

Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки вариться куряче філе, нарізати печериці та обсмажити. Додати трохи вершкового масла, сушеного або свіжого часнику. Поперчити та посолити за смаком.

Картопля та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картопля кубиками, моркву — четвертинками чи соломкою. Додати їх у бульйон та варити близько 5 хвилин. Натерти сир на тертці і додати бульйон, інтенсивно перемішуючи, щоб сир швидше розплавився.

Плавлений сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати філе куряче на порційні шматочки. Подрібнити зубчик часнику.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли картопля та морква стали м'якими, додати гриби, куряче філе, часник, лавровий лист, чорний перець горошком. Посолити за смаком. Варити 5 хвилин при слабкому кипінні. Зняти суп з вогню та дати настоятися 15-20 хвилин.

Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом нарізати батон кубиками і обсмажити на суміші вершкового та олії.

Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати свіжий або сушений часник, щіпку цукру та солі. Перемішати та подавати окремо до супу.

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Також ми писали про простий і швидкий рецепт м'ясного гуляшу.

Радимо ознайомитися з найшвидшим способом, як засолити скумбрію або оселедець.