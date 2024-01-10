Дуже смачний і простий сирний суп — відео рецепт

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті
Дуже смачний, наваристий сирний суп, який сподобається всім. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 1 шт;
- вода 1,5 л;
- печериці 300 г;
- картопля 3 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- плавлений сир 2 шт.;
- часник 1 зубчик + сухий часник;
- вершкове масло 10-20 г;
- лавровий лист 1 шт;
- чорний перець 4-5 горошин;
- батон кілька шматочків.
Спосіб приготування
Куряче філе та розрізану навпіл цибулину залити водою. Довести до кипіння та варити 15 хвилин.
При необхідності знімати піну з бульйону. Дістати куряче філе та цибулину. Цибуля нам більше не знадобиться, а куряче філе знадобиться.
Поки вариться куряче філе, нарізати печериці та обсмажити. Додати трохи вершкового масла, сушеного або свіжого часнику. Поперчити та посолити за смаком.
Нарізати картопля кубиками, моркву — четвертинками чи соломкою. Додати їх у бульйон та варити близько 5 хвилин. Натерти сир на тертці і додати бульйон, інтенсивно перемішуючи, щоб сир швидше розплавився.
Нарізати філе куряче на порційні шматочки. Подрібнити зубчик часнику.
Коли картопля та морква стали м'якими, додати гриби, куряче філе, часник, лавровий лист, чорний перець горошком. Посолити за смаком. Варити 5 хвилин при слабкому кипінні. Зняти суп з вогню та дати настоятися 15-20 хвилин.
Тим часом нарізати батон кубиками і обсмажити на суміші вершкового та олії.
Додати свіжий або сушений часник, щіпку цукру та солі. Перемішати та подавати окремо до супу.
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