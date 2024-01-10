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Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті

10 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний і простий сирний суп — відео рецепт
Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний, наваристий сирний суп, який сподобається всім. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 1 шт;
  • вода 1,5 л;
  • печериці 300 г;
  • картопля 3 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • плавлений сир 2 шт.;
  • часник 1 зубчик + сухий часник;
  • вершкове масло 10-20 г;
  • лавровий лист 1 шт;
  • чорний перець 4-5 горошин;
  • батон кілька шматочків.

Спосіб приготування

Куряче філе та розрізану навпіл цибулину залити водою. Довести до кипіння та варити 15 хвилин.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необхідності знімати піну з бульйону. Дістати куряче філе та цибулину. Цибуля нам більше не знадобиться, а куряче філе знадобиться.

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Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки вариться куряче філе, нарізати печериці та обсмажити. Додати трохи вершкового масла, сушеного або свіжого часнику. Поперчити та посолити за смаком.

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Картопля та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картопля кубиками, моркву — четвертинками чи соломкою. Додати їх у бульйон та варити близько 5 хвилин. Натерти сир на тертці і додати бульйон, інтенсивно перемішуючи, щоб сир швидше розплавився.

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Плавлений сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати філе куряче на порційні шматочки. Подрібнити зубчик часнику.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли картопля та морква стали м'якими, додати гриби, куряче філе, часник, лавровий лист, чорний перець горошком. Посолити за смаком. Варити 5 хвилин при слабкому кипінні. Зняти суп з вогню та дати настоятися 15-20 хвилин.

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Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом нарізати батон кубиками і обсмажити на суміші вершкового та олії.

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Сирний суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати свіжий або сушений часник, щіпку цукру та солі. Перемішати та подавати окремо до супу.

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