Дуже незвичайний святковий салат — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтесь, як приготувати закусочний торт "чоловіча примха". Це ідеальна та ситна закуска на новорічний стіл. Рецепт салату з куркою дуже простий, а виглядає як справжній торт. Такий листковий салат не залишить гостей байдужими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

листкове тісто 500 гр;

крабові палички 150 гр;

огірок 2 шт;

зелена цибуля 50 гр;

курка 200 гр;

вершковий сир 100 г;

вершки 50 мл;

майонез 100 г;

яйця 4 шт;

часник 2 зубки.

Спосіб приготування

Знадобиться готове листкове дріжджове тісто. Далі потрібно розрізати коржі на три рівні частини.

Листкове тісто. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дати охолонути коржам і розрізати на дві частини. Далі потрібно підготувати начинку.

Коржі із тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати крабові палички на середні кубики та перемішати з майонезом.

Крабові палички та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нам знадобляться огірки, які потрібно нарізати і також перемішати з майонезом.

Огірки та зелений лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також до огірків необхідно нарізати зелену цибулю, але якщо ви її не любите, цього можна не робити.

Терті яйця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно натерти яйця на дрібній тертці, додати тертий часник і перемішати з майонезом.

Копчена курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також знадобиться копчена курка, яку необхідно порізати та перемішати з майонезом. Її можна замінити будь-яке інше м'ясо.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо коржі та збираємо торт. Першим шаром викладаємо крабові палички. Потім викладаємо яєчну масу, притискаємо коржем і викладаємо огірки.

Яйце з майонезом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром викладаємо копчену курку, накриваємо коржем.

Копчене м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все необхідно обмотати плівкою, поставити вантаж та відправити у холодильник.

Орнамент торта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли торт просочився, дістаємо його та змащуємо вершковим сиром. Також можна використовувати для прикраси крихти та оливки.

Готовий торт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кращої закуски на Новий рік 2024 та Різдво, яка з'їдається найпершою.

Також пропонуємо ознайомитись із рецептом салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних.

Рецепт м'ясної закуски на новорічний стіл виходить, як шашлик.

Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи доповнить новорічний стіл.

А ще пропонуємо зберегти рецепт скумбрії від Гордона Рамзі, як у ресторані.