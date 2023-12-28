Дуже незвичайний святковий салат — відео рецепт

Закусочний торт "чоловічий каприз" — ідеальна страва на новорічний стіл
Ви дізнаєтесь, як приготувати закусочний торт "чоловіча примха". Це ідеальна та ситна закуска на новорічний стіл. Рецепт салату з куркою дуже простий, а виглядає як справжній торт. Такий листковий салат не залишить гостей байдужими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- листкове тісто 500 гр;
- крабові палички 150 гр;
- огірок 2 шт;
- зелена цибуля 50 гр;
- курка 200 гр;
- вершковий сир 100 г;
- вершки 50 мл;
- майонез 100 г;
- яйця 4 шт;
- часник 2 зубки.
Спосіб приготування
Знадобиться готове листкове дріжджове тісто. Далі потрібно розрізати коржі на три рівні частини.
Дати охолонути коржам і розрізати на дві частини. Далі потрібно підготувати начинку.
Нарізати крабові палички на середні кубики та перемішати з майонезом.
Далі нам знадобляться огірки, які потрібно нарізати і також перемішати з майонезом.
Також до огірків необхідно нарізати зелену цибулю, але якщо ви її не любите, цього можна не робити.
Далі необхідно натерти яйця на дрібній тертці, додати тертий часник і перемішати з майонезом.
Також знадобиться копчена курка, яку необхідно порізати та перемішати з майонезом. Її можна замінити будь-яке інше м'ясо.
Беремо коржі та збираємо торт. Першим шаром викладаємо крабові палички. Потім викладаємо яєчну масу, притискаємо коржем і викладаємо огірки.
Останнім шаром викладаємо копчену курку, накриваємо коржем.
Все необхідно обмотати плівкою, поставити вантаж та відправити у холодильник.
Коли торт просочився, дістаємо його та змащуємо вершковим сиром. Також можна використовувати для прикраси крихти та оливки.
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