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Закусочний торт "чоловічий каприз" — ідеальна страва на новорічний стіл

28 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже незвичайний святковий салат — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтесь, як приготувати закусочний торт "чоловіча примха". Це ідеальна та ситна закуска на новорічний стіл. Рецепт салату з куркою дуже простий, а виглядає як справжній торт. Такий листковий салат не залишить гостей байдужими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • листкове тісто 500 гр;
  • крабові палички 150 гр;
  • огірок 2 шт;
  • зелена цибуля 50 гр;
  • курка 200 гр;
  • вершковий сир 100 г;
  • вершки 50 мл;
  • майонез 100 г;
  • яйця 4 шт;
  • часник 2 зубки.

Спосіб приготування

Знадобиться готове листкове дріжджове тісто. Далі потрібно розрізати коржі на три рівні частини.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дати охолонути коржам і розрізати на дві частини. Далі потрібно підготувати начинку.

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Коржі із тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати крабові палички на середні кубики та перемішати з майонезом.

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Крабові палички та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нам знадобляться огірки, які потрібно нарізати і також перемішати з майонезом.

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Огірки та зелений лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також до огірків необхідно нарізати зелену цибулю, але якщо ви її не любите, цього можна не робити.

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Терті яйця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно натерти яйця на дрібній тертці, додати тертий часник і перемішати з майонезом.

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Копчена курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також знадобиться копчена курка, яку необхідно порізати та перемішати з майонезом. Її можна замінити будь-яке інше м'ясо.

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Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо коржі та збираємо торт. Першим шаром викладаємо крабові палички. Потім викладаємо яєчну масу, притискаємо коржем і викладаємо огірки.

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Яйце з майонезом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром викладаємо копчену курку, накриваємо коржем.

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Копчене м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все необхідно обмотати плівкою, поставити вантаж та відправити у холодильник.

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Орнамент торта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли торт просочився, дістаємо його та змащуємо вершковим сиром. Також можна використовувати для прикраси крихти та оливки.

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Готовий торт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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