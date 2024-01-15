Бюджетна смачна випічка — відео рецепт

Маковий пиріг. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Давній, український пляцок з маком на литому тісті із ніжним заварним кремом. Він виходить дуже смачним, великим та бюджетний в приготуванні. Така випічка варта вашої уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

цукор 1,5 склянки (300 г);

яйця 2 шт;

кефір 2 склянки (400 мл);

олія 150 мл;

борошно 3 склянки (450 г);

мак 200 г;

сода 1ст.л.

Для крема:

молоко 700 мл;

цукор 250 г;

пудинг 80 г;

масло 400 г.

Для глазурі:

шоколад 90 г;

олія 2 ст.л.

Спосіб приготування

Для цього пирога чи навіть торта знадобиться небагато інгредієнтів.

Інгредієнти для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Два яйця потрібно збити та додати цукор. Все перемішати до однорідності. Потім соду розчиняємо в кефірі та додаємо до маси.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо сухий мелений мак, все ретельно перемішати та додати борошно. Цю масу потрібно розділити на дві частинини та випікати два коржі. Готувати при 180°С протягом 20 хвилин.

Додавання маку. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо крем. До цукру потрібно додати два пакетики пудингу. В кастрюлю наливаємо молоко та додаємо цукор з пудингом. Варити до загустіння.

Приготування крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрити крем харчовою плівкою та залишити до повного охолодження. Потім до охолодженого крема додати вершкове масло.

Приготування крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно розрізати коржі на дві частини.

Коржі для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Змащуємо кремом всі коржі. Приготувати шоколадну глазур з шоколаду та рослинної олії.

Додавання крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Прикрасити шоколадною глазурю та крихтами шоколаду.

Приготування пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дати настоятися та можна подавати до столу.

Шматок пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

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