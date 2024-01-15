Бюджетна смачна випічка — відео рецепт

Забутий український рецепт макового пляцка "їжак"
Давній, український пляцок з маком на литому тісті із ніжним заварним кремом. Він виходить дуже смачним, великим та бюджетний в приготуванні. Така випічка варта вашої уваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- цукор 1,5 склянки (300 г);
- яйця 2 шт;
- кефір 2 склянки (400 мл);
- олія 150 мл;
- борошно 3 склянки (450 г);
- мак 200 г;
- сода 1ст.л.
Для крема:
- молоко 700 мл;
- цукор 250 г;
- пудинг 80 г;
- масло 400 г.
Для глазурі:
- шоколад 90 г;
- олія 2 ст.л.
Спосіб приготування
Для цього пирога чи навіть торта знадобиться небагато інгредієнтів.
Два яйця потрібно збити та додати цукор. Все перемішати до однорідності. Потім соду розчиняємо в кефірі та додаємо до маси.
Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішати.
Потім додаємо сухий мелений мак, все ретельно перемішати та додати борошно. Цю масу потрібно розділити на дві частинини та випікати два коржі. Готувати при 180°С протягом 20 хвилин.
Тепер приготуємо крем. До цукру потрібно додати два пакетики пудингу. В кастрюлю наливаємо молоко та додаємо цукор з пудингом. Варити до загустіння.
Накрити крем харчовою плівкою та залишити до повного охолодження. Потім до охолодженого крема додати вершкове масло.
Тепер потрібно розрізати коржі на дві частини.
Змащуємо кремом всі коржі. Приготувати шоколадну глазур з шоколаду та рослинної олії.
Прикрасити шоколадною глазурю та крихтами шоколаду.
Дати настоятися та можна подавати до столу.
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