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Забутий український рецепт макового пляцка "їжак"

15 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна смачна випічка — відео рецепт
Маковий пиріг. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Давній, український пляцок з маком на литому тісті із ніжним заварним кремом. Він виходить дуже смачним, великим та бюджетний в приготуванні. Така випічка варта вашої уваги. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • цукор 1,5 склянки (300 г);
  • яйця 2 шт;
  • кефір 2 склянки (400 мл);
  • олія 150 мл;
  • борошно 3 склянки (450 г);
  • мак 200 г;
  • сода 1ст.л.

Для крема:

  • молоко 700 мл;
  • цукор 250 г;
  • пудинг 80 г;
  • масло 400 г.

Для глазурі:

  • шоколад 90 г;
  • олія 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Для цього пирога чи навіть торта знадобиться небагато інгредієнтів. 

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Інгредієнти для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Два яйця потрібно збити та додати цукор. Все перемішати до однорідності. Потім соду розчиняємо в кефірі та додаємо до маси. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо сухий мелений мак, все ретельно перемішати та додати борошно. Цю масу потрібно розділити на дві частинини та випікати два коржі. Готувати при 180°С протягом 20 хвилин. 

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Додавання маку. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо крем. До цукру потрібно додати два пакетики пудингу. В кастрюлю наливаємо молоко та додаємо цукор з пудингом. Варити до загустіння. 

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Приготування крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрити крем харчовою плівкою та залишити до повного охолодження. Потім до охолодженого крема додати вершкове масло. 

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Приготування крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно розрізати коржі на дві частини. 

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Коржі для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Змащуємо кремом всі коржі. Приготувати шоколадну глазур з шоколаду та рослинної олії. 

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Додавання крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Прикрасити шоколадною глазурю та крихтами шоколаду. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дати настоятися та можна подавати до столу. 

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Шматок пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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пиріг
рецепти
випічка
Українська кухня
закарпатська кухня

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