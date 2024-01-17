Чим корисна риба у знаменитому рулеті

Рибний рулет. Фото: domki.com.ua

Останнім часом у соціальних мережах велику популярність набирають відео із рибними рулетами. Вперше такі рулети почали помічати на одеському "Привозі". Ці делікатеси виглядають дуже апетитно, давайте ж розбиратися з яких видів риби вони складаються і в чому їхня користь.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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У TikTok користувачі активно обговорюють рибні рулети. Ми розповімо з якої риби вони складаються і про її корисні властивості.

Лосось

Лосось вважається одним із найкорисніших видів риби. Регулярне вживання лосося може запобігти появі хвороб серцево-судинної системи та щитовидної залози. Омега 3 жирні кислоти прибирають запалення і допомагають відновлюватися після хвороб. Вживання Омега 3 також уповільнює старіння організму, відновлюючи хромосоми у клітинах.

Рибний рулет. Фото: olx.ua

Жінкам після 35 років рекомендується вживати лосось тричі на тиждень, щоб запобігти появі старіння шкіри. Лосось також запобігає розвитку аритмії та високого тиску. Такий вплив риби пояснюється дією амінокислот, які знижують рівень шкідливого холестерину в крові, що перешкоджає рубцюванню стінок вен і артерій.

Тунець

Вважається, що тунець не схильний до зараження паразитами, оскільки він дуже розбірливий в їжі. Його раціон складають виключно морські делікатеси, такі як кальмари, мініатюрні восьминоги, дрібна риба та креветки. М'ясо тунця практично за будь-якої термічної обробки зберігає всі свої корисні властивості.

Рибний рулет. Фото: bigl.ua

У складі тунця практично немає жирів, це неоціненне джерело білка дієтичного продукту. Тунець є джерелом мікро та макроелементів. Серед усіх видів риб він лідирує за вмістом білка. Систематичне вживання тунця відновлює порушені процеси метаболізму і нормалізує рівень цукру в організмі. Слід зазначити, що в тунці у великій кількості міститься селен, який сприяє очищенню клітин печінки від різних токсинів.

Масляна риба (есколар)

Масляна риба — це загальна назва тепловодних морських риб, таких як есколар і макрель. Її виловлюють у Китаї, В'єтнамі та на Тихоокеанському узбережжі США. Свою назву вона отримала за рекордне співвідношення м'яса та жиру, адже третина її маси складає жир.

Есколар містить жирні кислоти, вітаміни А, РР, В12, фолієву кислоту, кальцій, залізо, цинк, марганець, мідь, селен, хром та фосфор. Вживання такої риби сприятливо позначається на роботі серцево-судинної системи та активізує роботу мозку. Але варто врахувати, що через високий вміст жиру вона не рекомендується людям із цукровим діабетом. Також цю рибу не радять додавати до дитячого раціону.

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