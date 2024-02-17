Цей смачний і простий пиріг із яблуками готується дуже швидко — відео рецепт

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг
Найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг. У ньому дуже багато яблук та мало тіста. Виходить ароматний та соковитий. Цей рецепт вам точно захочеться повторити неодноразово.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- розмір форми для випікання 19 див на 29 див;
- яблука 4 шт.;
- яйце 2 шт;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 10 г;
- кориця 1 ч. л. (за бажанням);
- сіль;
- борошно 200 г;
- молоко 100 г;
- розпушувач 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати яблука на часточки. Посипати яблука корицею.
Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Потім додати молоко.
Змішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів.
Змастити пергамент вершковим маслом і викласти у форму. Зверху викласти яблука.
Залити тістом і трохи перемішати. Випікати 30-35 хвилин|мінути| при 180 °C.
Дати охолонути пиріг і можна подавати.
Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.
Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.
Читайте Новини.LIVE!