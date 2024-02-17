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Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг

17 лютого 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цей смачний і простий пиріг із яблуками готується дуже швидко — відео рецепт
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг. У ньому дуже багато яблук та мало тіста. Виходить ароматний та соковитий. Цей рецепт вам точно захочеться повторити неодноразово.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • розмір форми для випікання 19 див на 29 див;
  • яблука 4 шт.;
  • яйце 2 шт;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • кориця 1 ч. л. (за бажанням);
  • сіль;
  • борошно 200 г;
  • молоко 100 г;
  • розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати яблука на часточки. Посипати яблука корицею.

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Яблука з корицею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Потім додати молоко.

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Цукор та яйуа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пергамент вершковим маслом і викласти у форму. Зверху викласти яблука.

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Яблука та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити тістом і трохи перемішати. Випікати 30-35 хвилин|мінути| при 180 °C.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути пиріг і можна подавати.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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