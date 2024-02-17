Цей смачний і простий пиріг із яблуками готується дуже швидко — відео рецепт

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг. У ньому дуже багато яблук та мало тіста. Виходить ароматний та соковитий. Цей рецепт вам точно захочеться повторити неодноразово.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

розмір форми для випікання 19 див на 29 див;

яблука 4 шт.;

яйце 2 шт;

цукор 100 г;

ванільний цукор 10 г;

кориця 1 ч. л. (за бажанням);

сіль;

борошно 200 г;

молоко 100 г;

розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати яблука на часточки. Посипати яблука корицею.

Яблука з корицею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Потім додати молоко.

Цукор та яйуа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пергамент вершковим маслом і викласти у форму. Зверху викласти яблука.

Яблука та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити тістом і трохи перемішати. Випікати 30-35 хвилин|мінути| при 180 °C.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути пиріг і можна подавати.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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