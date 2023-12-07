Найсмачніший салат з кальмарами — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: Freepik

Рецепт смачного салату до новорічного столу. Усі інгредієнти ідеально між собою поєднуються. Огірок і маринована цибуля надають свіжості, а яйця та кальмар — ніжність та м'якість. Це найсмачніший салат із кальмарами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кальмари 2 шт. (вага в сирому вигляді 400 г);

цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. цукру + 1 ст.л. яблучного оцту + щіпка солі);

яйця 4 шт.;

огірок 1 шт.;

майонез до смаку.

Спосіб приготування

Очистити кальмари від плівок та нутрощів.

Підготовка кальмарів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закип'ятити 1 літр води. Додати 1 ч.л. солі, 1 лавровий лист та кілька горошин чорного перцю.

Кальмар у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустити 1 тушку кальмара в киплячу воду, придавити і варити 10 секунд при сильному кипінні. Дістати кальмар.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустити 2 тушку кальмара, коли вода знову закипить. Варити 10 секунд.

Нарізані яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати цибулю. Додати цукор, яблучний оцет і дрібку солі.

Нарізаний кальмар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати і залишити на 10-15 хвилин, щоб цибуля замаринувався.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати кальмар. Віджати цибулю від зайвої рідини.

Салат із кальмарами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати всі інгредієнти, додати до смаку майонез.

Раніше ми писали про рецепт класичного салату з крабовими паличками — збережіть до Нового року 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.