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Всі будуть у захваті від цього салату — найсмачніша страва з кальмарами

7 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший салат з кальмарами — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачного салату до новорічного столу. Усі інгредієнти ідеально між собою поєднуються. Огірок і маринована цибуля надають свіжості, а яйця та кальмар — ніжність та м'якість. Це найсмачніший салат із кальмарами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кальмари 2 шт. (вага в сирому вигляді 400 г);
  • цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. цукру + 1 ст.л. яблучного оцту + щіпка солі);
  • яйця 4 шт.;
  • огірок 1 шт.;
  • майонез до смаку.

Спосіб приготування

Очистити кальмари від плівок та нутрощів.

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Підготовка кальмарів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закип'ятити 1 літр води. Додати 1 ч.л. солі, 1 лавровий лист та кілька горошин чорного перцю.

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Кальмар у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустити 1 тушку кальмара в киплячу воду, придавити і варити 10 секунд при сильному кипінні. Дістати кальмар.

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустити 2 тушку кальмара, коли вода знову закипить. Варити 10 секунд.

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Нарізані яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати цибулю. Додати цукор, яблучний оцет і дрібку солі.

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Нарізаний кальмар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати і залишити на 10-15 хвилин, щоб цибуля замаринувався.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати кальмар. Віджати цибулю від зайвої рідини.

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Салат із кальмарами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати всі інгредієнти, додати до смаку майонез.

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