Найсмачніший салат з кальмарами — відео рецепт

Всі будуть у захваті від цього салату — найсмачніша страва з кальмарами
Рецепт смачного салату до новорічного столу. Усі інгредієнти ідеально між собою поєднуються. Огірок і маринована цибуля надають свіжості, а яйця та кальмар — ніжність та м'якість. Це найсмачніший салат із кальмарами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кальмари 2 шт. (вага в сирому вигляді 400 г);
- цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. цукру + 1 ст.л. яблучного оцту + щіпка солі);
- яйця 4 шт.;
- огірок 1 шт.;
- майонез до смаку.
Спосіб приготування
Очистити кальмари від плівок та нутрощів.
Закип'ятити 1 літр води. Додати 1 ч.л. солі, 1 лавровий лист та кілька горошин чорного перцю.
Опустити 1 тушку кальмара в киплячу воду, придавити і варити 10 секунд при сильному кипінні. Дістати кальмар.
Опустити 2 тушку кальмара, коли вода знову закипить. Варити 10 секунд.
Тонко нарізати цибулю. Додати цукор, яблучний оцет і дрібку солі.
Перемішати і залишити на 10-15 хвилин, щоб цибуля замаринувався.
Тонко нарізати кальмар. Віджати цибулю від зайвої рідини.
Змішати всі інгредієнти, додати до смаку майонез.
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