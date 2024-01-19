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Властивості зеленої цибулі — шкода та користь

19 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Скільки зеленої цибулі можна з&#39;їсти за раз
Зелена цибуля. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Чи знаєте ви, що зелена цибуля дуже корисна для нашого здоров'я. Ми розповімо про головні переваги використання зеленої цибулі.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисна зелена цибуля

Зелена цибуля відмінно сприяє пам'яті та сну. Присутність у цибулі холіну допомагає у процесі навчання та добре регулює сон. Зелена цибуля покращує імунітет і багата на вітамін С. Вона допомагає зміцнити імунну систему і діє, як антиоксидант, борючись з вільними радикалами, які завдають шкоди здоровим клітинам.

Завдяки дії флавоноїдів, таких як, лютеолін, зелена цибуля може запобігти застуді та грипу. Він також знижує ризик розвитку остеопорозу. Вітамін К, який міститься в цибулі, допомагає зберегти здоров'я кісток.

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Зелена цибуля. Фото: Freepik

Зелена цибуля також корисна для шкіри. Завдяки вітаміну С та антиоксидантам, зелена цибуля діє на структури, які ушкоджують здорові клітини та викликають передчасне старіння.

Зелена цибуля також здатна запобігати багатьом видам раку. Згідно з дослідженнями, користь цибулі при профілактиці раку товстої та прямої кишки обумовлено присутністю сірковмісних сполук у рослині.

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Зелена цибуля. Фото: Freepik

Автори проведеного дослідження рекомендують регулярно і в достатній кількості вживати зелену цибулю.

Зелена цибуля чудово знезаражує ротову порожнину, незважаючи на те, що залишає різкий запах. Вона також чудово знижує ризик виникнення карієсу та стоматиту.

У зеленій цибулі є важливі речовини для здоров'я очей. Таким чином, вона буде гарною профілактикою від хвороб очей.

Зелена цибуля корисна для людей з цукровим діабетом, оскільки в ній міститься рідкісна та корисна речовина — хром, який контролює рівень цукру в крові. Він чудово звільняє клітини та м'язи від накопичення глюкози.

У зеленій цибулі міститься багато сірки, яка збільшує кількість інсуліну. Сірка, що міститься в зеленій цибулі, має профілактичний ефект щодо розвитку артриту. Також зелена цибуля містить аліцин, який перешкоджає утворенню тромбів.

Раніше ми писали про прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.

Ще ми писали, чим корисно помело і як правильно його їсти.

Також ми писали, які банани потрібно їсти , зелені або з темними крапками.

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