Зелена цибуля. Фото: Freepik

Чи знаєте ви, що зелена цибуля дуже корисна для нашого здоров'я. Ми розповімо про головні переваги використання зеленої цибулі.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисна зелена цибуля

Зелена цибуля відмінно сприяє пам'яті та сну. Присутність у цибулі холіну допомагає у процесі навчання та добре регулює сон. Зелена цибуля покращує імунітет і багата на вітамін С. Вона допомагає зміцнити імунну систему і діє, як антиоксидант, борючись з вільними радикалами, які завдають шкоди здоровим клітинам.

Завдяки дії флавоноїдів, таких як, лютеолін, зелена цибуля може запобігти застуді та грипу. Він також знижує ризик розвитку остеопорозу. Вітамін К, який міститься в цибулі, допомагає зберегти здоров'я кісток.

Зелена цибуля. Фото: Freepik

Зелена цибуля також корисна для шкіри. Завдяки вітаміну С та антиоксидантам, зелена цибуля діє на структури, які ушкоджують здорові клітини та викликають передчасне старіння.

Зелена цибуля також здатна запобігати багатьом видам раку. Згідно з дослідженнями, користь цибулі при профілактиці раку товстої та прямої кишки обумовлено присутністю сірковмісних сполук у рослині.

Зелена цибуля. Фото: Freepik

Автори проведеного дослідження рекомендують регулярно і в достатній кількості вживати зелену цибулю.

Зелена цибуля чудово знезаражує ротову порожнину, незважаючи на те, що залишає різкий запах. Вона також чудово знижує ризик виникнення карієсу та стоматиту.

У зеленій цибулі є важливі речовини для здоров'я очей. Таким чином, вона буде гарною профілактикою від хвороб очей.

Зелена цибуля корисна для людей з цукровим діабетом, оскільки в ній міститься рідкісна та корисна речовина — хром, який контролює рівень цукру в крові. Він чудово звільняє клітини та м'язи від накопичення глюкози.

У зеленій цибулі міститься багато сірки, яка збільшує кількість інсуліну. Сірка, що міститься в зеленій цибулі, має профілактичний ефект щодо розвитку артриту. Також зелена цибуля містить аліцин, який перешкоджає утворенню тромбів.

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