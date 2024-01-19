Властивості зеленої цибулі — шкода та користь
Чи знаєте ви, що зелена цибуля дуже корисна для нашого здоров'я. Ми розповімо про головні переваги використання зеленої цибулі.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Чим корисна зелена цибуля
Зелена цибуля відмінно сприяє пам'яті та сну. Присутність у цибулі холіну допомагає у процесі навчання та добре регулює сон. Зелена цибуля покращує імунітет і багата на вітамін С. Вона допомагає зміцнити імунну систему і діє, як антиоксидант, борючись з вільними радикалами, які завдають шкоди здоровим клітинам.
Завдяки дії флавоноїдів, таких як, лютеолін, зелена цибуля може запобігти застуді та грипу. Він також знижує ризик розвитку остеопорозу. Вітамін К, який міститься в цибулі, допомагає зберегти здоров'я кісток.
Зелена цибуля також корисна для шкіри. Завдяки вітаміну С та антиоксидантам, зелена цибуля діє на структури, які ушкоджують здорові клітини та викликають передчасне старіння.
Зелена цибуля також здатна запобігати багатьом видам раку. Згідно з дослідженнями, користь цибулі при профілактиці раку товстої та прямої кишки обумовлено присутністю сірковмісних сполук у рослині.
Автори проведеного дослідження рекомендують регулярно і в достатній кількості вживати зелену цибулю.
Зелена цибуля чудово знезаражує ротову порожнину, незважаючи на те, що залишає різкий запах. Вона також чудово знижує ризик виникнення карієсу та стоматиту.
У зеленій цибулі є важливі речовини для здоров'я очей. Таким чином, вона буде гарною профілактикою від хвороб очей.
Зелена цибуля корисна для людей з цукровим діабетом, оскільки в ній міститься рідкісна та корисна речовина — хром, який контролює рівень цукру в крові. Він чудово звільняє клітини та м'язи від накопичення глюкози.
У зеленій цибулі міститься багато сірки, яка збільшує кількість інсуліну. Сірка, що міститься в зеленій цибулі, має профілактичний ефект щодо розвитку артриту. Також зелена цибуля містить аліцин, який перешкоджає утворенню тромбів.
Раніше ми писали про прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.
Ще ми писали, чим корисно помело і як правильно його їсти.
Також ми писали, які банани потрібно їсти , зелені або з темними крапками.
Читайте Новини.LIVE!