Відбивні у дуже смачному клярі — відео рецепт

Відбивні з курячого філе. Фото: YouTube @hospodynya

Ці відбивні виходять дуже смачними та соковитими. Весь секрет полягає в маринаді, який робить їх особливими та дуже ніжними. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

філе куряче 800 гр.

Для маринаду:

цибуля 2 шт;

часник 3-4 зубчика;

сіль;

перець.

Для кляру:

яйця 3 шт;

сир 150 гр;

борошно 3ст.л;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відбити куряче філе з обох боків.

Складові для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Потім потрібно натерти цибулю та часник, це й буде маринад для відбивних. До цієї маси також потрібно додати 100 мл води, сіль та чорний перець.

Приготування відбивних. Фото: YouTube @hospodynya

В цей маринад обмакуємо кожну відбивну та залишаємо постояти трохи часу.

Натертий сир. Фото: YouTube @hospodynya

Поки відбивні маринуються, потрібно натерти твердий сир.

Відбивні в маринаді. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно збити яйця, додати сіль та перець.

Приготування кляра. Фото: YouTube @hospodynya

В кляр додаємо трохи маси з цибулі, часника, сир та борошно.

Відбивні на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер кожну відбивну обмакуємо в кляр та викладаємо на пательню.

Відбивні на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Смажимо з обох боків до готовності.

Смажені відбивні. Фото: YouTube @hospodynya

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