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Відбивні з курячого філе від сільської господині

21 листопада 2023 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Відбивні у дуже смачному клярі — відео рецепт
Відбивні з курячого філе. Фото: YouTube @hospodynya
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Ці відбивні виходять дуже смачними та соковитими. Весь секрет полягає в маринаді, який робить їх особливими та дуже ніжними. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться: 

  • філе куряче 800 гр.

Для маринаду:

  • цибуля 2 шт;
  • часник  3-4 зубчика;
  • сіль;
  • перець.

Для кляру: 

  • яйця 3 шт;
  • сир 150 гр;
  • борошно 3ст.л;
  • сіль;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відбити куряче філе з обох боків. 

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Складові для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Потім потрібно натерти цибулю та часник, це й буде маринад для відбивних. До цієї маси також потрібно додати 100 мл води, сіль та чорний перець. 

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Приготування відбивних. Фото: YouTube @hospodynya

В цей маринад обмакуємо кожну відбивну та залишаємо постояти трохи часу. 

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Натертий сир. Фото: YouTube @hospodynya

Поки відбивні маринуються, потрібно натерти твердий сир. 

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Відбивні в маринаді. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно збити яйця, додати сіль та перець.

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Приготування кляра. Фото: YouTube @hospodynya

В кляр додаємо трохи маси з цибулі, часника, сир та борошно.

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Відбивні на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер кожну відбивну обмакуємо в кляр та викладаємо на пательню.

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Відбивні на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Смажимо з обох боків до готовності. 

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Смажені відбивні. Фото: YouTube @hospodynya

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