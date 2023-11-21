Відбивні у дуже смачному клярі — відео рецепт

Відбивні з курячого філе від сільської господині
Ці відбивні виходять дуже смачними та соковитими. Весь секрет полягає в маринаді, який робить їх особливими та дуже ніжними. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- філе куряче 800 гр.
Для маринаду:
- цибуля 2 шт;
- часник 3-4 зубчика;
- сіль;
- перець.
Для кляру:
- яйця 3 шт;
- сир 150 гр;
- борошно 3ст.л;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відбити куряче філе з обох боків.
Потім потрібно натерти цибулю та часник, це й буде маринад для відбивних. До цієї маси також потрібно додати 100 мл води, сіль та чорний перець.
В цей маринад обмакуємо кожну відбивну та залишаємо постояти трохи часу.
Поки відбивні маринуються, потрібно натерти твердий сир.
Далі потрібно збити яйця, додати сіль та перець.
В кляр додаємо трохи маси з цибулі, часника, сир та борошно.
Тепер кожну відбивну обмакуємо в кляр та викладаємо на пательню.
Смажимо з обох боків до готовності.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрусткий картопляний коржик на сковороді — дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткий картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.
Також ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!