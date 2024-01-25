Дуже смачні традиційні пісні голубці з картоплею — відео рецепт

Ви здивуєтесь, наскільки це смачно — голубці з тертою картоплею
Пісні голубці з тертої картоплі з карпатськими грибами неймовірно смачна страва української кухні. Спробуйте приготувати і зрозумієте, що голубці бувають смачними не тільки з рисом, а і з картоплею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- капуста 1 шт.
Для начинки:
- картопля 1 кг;
- цибуля 2 шт.;
- часник 2 зубчики;
- сіль 1 ч. л.;
- перець до смаку.
Засмажка для начинки:
- гриби сушені 50 г;
- цибуля 1 шт.;
- орква 1 шт.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нагріти воду та занурити в неї капусту з вирізаним качаном.
Тепер потрібно розібрати листя капусти.
Далі потрібно натерти сиру картоплю та додати до неї натерту цибулю, щоб картопляна маса не потемніла.
На пательні обсмажити цибулю з морквою та грибами. Додати засмажку до сирої картоплі, посолити та додати спеції.
На дно пательні викладаємо помідори та капустяне листя.
Формуємо голубці, накладаємо трохи начинки та закручуємо.
Викладаємо голубці в каструлю. Додаємо лавровий лист, спеції, сіль та заливаємо холодною водою.
Зверху притискаємо голубці тарілкою та додаємо ще води, варити протягом години.
Також потрібно обсмажити цибулю до золотого кольору для подачі.
Коли голубці зварилися додаємо смажену цибулю.
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