Дуже смачні традиційні пісні голубці з картоплею — відео рецепт

Голубці з тертою картоплею. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Пісні голубці з тертої картоплі з карпатськими грибами неймовірно смачна страва української кухні. Спробуйте приготувати і зрозумієте, що голубці бувають смачними не тільки з рисом, а і з картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

капуста 1 шт.

Для начинки:

картопля 1 кг;

цибуля 2 шт.;

часник 2 зубчики;

сіль 1 ч. л.;

перець до смаку.

Засмажка для начинки:

гриби сушені 50 г;

цибуля 1 шт.;

орква 1 шт.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нагріти воду та занурити в неї капусту з вирізаним качаном.

Капуста в окропі. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно розібрати листя капусти.

Листя капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно натерти сиру картоплю та додати до неї натерту цибулю, щоб картопляна маса не потемніла.

Терта картопля та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательні обсмажити цибулю з морквою та грибами. Додати засмажку до сирої картоплі, посолити та додати спеції.

Терта картопля та смажена цибуля з морквою та грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно пательні викладаємо помідори та капустяне листя.

Помідори та капустяне листя. Фото: YouTube @UkraineFood

Формуємо голубці, накладаємо трохи начинки та закручуємо.

Голубці з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо голубці в каструлю. Додаємо лавровий лист, спеції, сіль та заливаємо холодною водою.

Голубці в каструлі. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху притискаємо голубці тарілкою та додаємо ще води, варити протягом години.

Тарілка на голубцях. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно обсмажити цибулю до золотого кольору для подачі.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли голубці зварилися додаємо смажену цибулю.

Голубці з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

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