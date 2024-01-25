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Ви здивуєтесь, наскільки це смачно — голубці з тертою картоплею

25 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні традиційні пісні голубці з картоплею — відео рецепт
Голубці з тертою картоплею. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пісні голубці з тертої картоплі з карпатськими грибами неймовірно смачна страва української кухні. Спробуйте приготувати і зрозумієте, що голубці бувають смачними не тільки з рисом, а і з картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1 шт.

Для начинки:

  • картопля 1 кг;
  • цибуля 2 шт.;
  • часник 2 зубчики;
  • сіль 1 ч. л.;
  • перець до смаку.

Засмажка для начинки:

  • гриби сушені 50 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • орква 1 шт.;
  • сіль; 
  • перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нагріти воду та занурити в неї капусту з вирізаним качаном. 

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Капуста в окропі. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно розібрати листя капусти. 

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Листя капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно натерти сиру картоплю та додати до неї натерту цибулю, щоб картопляна маса не потемніла. 

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Терта картопля та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательні обсмажити цибулю з морквою та грибами. Додати засмажку до сирої картоплі, посолити та додати спеції. 

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Терта картопля та смажена цибуля з морквою та грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно пательні викладаємо помідори та капустяне листя. 

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Помідори та капустяне листя. Фото: YouTube @UkraineFood

Формуємо голубці, накладаємо трохи начинки та закручуємо. 

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Голубці з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо голубці в каструлю. Додаємо лавровий лист, спеції, сіль та заливаємо холодною водою. 

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Голубці в каструлі. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху притискаємо голубці тарілкою та додаємо ще води, варити протягом години. 

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Тарілка на голубцях. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно обсмажити цибулю до золотого кольору для подачі. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли голубці зварилися додаємо смажену цибулю. 

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Голубці з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про ще один рецепт ідеальної лазаньї до святкового столу.

Також ми писали про польську автентичну страву — "картопляний лежень".

Ще ми писали про рецепт вареників із картоплею з ідеальним тестом.

лайфхаки
капуста
рецепти
Українська кухня
закарпатська кухня
голубці

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