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Унікальний рецепт сирників на дріжджах

23 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пухкі та ніжні сирники на сковороді — відео рецепт
Сирники на дріжджах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі обожнюють сирники, а їх рецептів існує ціла безліч. Пропонуємо вам ознайомитися з сирниками, які готуються з використанням дріжджів, завдяки яким вони виходять дуже пухкими. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 100 мл теплого молока;
  • 10 г свіжих дріжджів (або 1 ч.л. сухих);
  • 3 ст.л. цукру;
  • 2 яйця;
  • 50 г розтопленого вершкового масла;
  • 250 г кисломолочного сиру;
  • 360 г пшеничного борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • цукрова пудра;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку до 100 мл теплого молока додаємо 10 грамів пресованих дріжджів та 3 столові ложки цукру. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сухі дріжджі, тоді знадобиться одна чайна ложка. 

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Дріджді та молоко. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо 2 яйца кімнатної температури та 50 грамів розтопленого вершкового масла. Все ретельно перемішати. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо 200 грамів кисломолочного сиру будь-якої жирності. 

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Приготуванння тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чашу міксера додаємо 300 грамів борошна, чайну ложку солі та додаємо рідку суміш. Все ретельно перемішати протягом 1-2 хвилин. 

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Тісто для сирників. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Замішуємо тісто, робимо кульку та залишаємо в теплому місці на 1,5 години. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кладемо тісто на робочу поверхню та розкатуємо. 

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Сирники на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Робимо сирники за допомогою стакану. Смажимо у великій кількості рослинної олії до готовності. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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