Пухкі та ніжні сирники на сковороді — відео рецепт

Унікальний рецепт сирників на дріжджах
Всі обожнюють сирники, а їх рецептів існує ціла безліч. Пропонуємо вам ознайомитися з сирниками, які готуються з використанням дріжджів, завдяки яким вони виходять дуже пухкими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 100 мл теплого молока;
- 10 г свіжих дріжджів (або 1 ч.л. сухих);
- 3 ст.л. цукру;
- 2 яйця;
- 50 г розтопленого вершкового масла;
- 250 г кисломолочного сиру;
- 360 г пшеничного борошна;
- 1 ч. л. солі;
- цукрова пудра;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку до 100 мл теплого молока додаємо 10 грамів пресованих дріжджів та 3 столові ложки цукру. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сухі дріжджі, тоді знадобиться одна чайна ложка.
Потім додаємо 2 яйца кімнатної температури та 50 грамів розтопленого вершкового масла. Все ретельно перемішати.
Додаємо 200 грамів кисломолочного сиру будь-якої жирності.
В чашу міксера додаємо 300 грамів борошна, чайну ложку солі та додаємо рідку суміш. Все ретельно перемішати протягом 1-2 хвилин.
Замішуємо тісто, робимо кульку та залишаємо в теплому місці на 1,5 години.
Кладемо тісто на робочу поверхню та розкатуємо.
Робимо сирники за допомогою стакану. Смажимо у великій кількості рослинної олії до готовності.
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