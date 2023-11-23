Пухкі та ніжні сирники на сковороді — відео рецепт

Сирники на дріжджах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Всі обожнюють сирники, а їх рецептів існує ціла безліч. Пропонуємо вам ознайомитися з сирниками, які готуються з використанням дріжджів, завдяки яким вони виходять дуже пухкими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

100 мл теплого молока;

10 г свіжих дріжджів (або 1 ч.л. сухих);

3 ст.л. цукру;

2 яйця;

50 г розтопленого вершкового масла;

250 г кисломолочного сиру;

360 г пшеничного борошна;

1 ч. л. солі;

цукрова пудра;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку до 100 мл теплого молока додаємо 10 грамів пресованих дріжджів та 3 столові ложки цукру. Все ретельно перемішати. Якщо у вас сухі дріжджі, тоді знадобиться одна чайна ложка.

Дріджді та молоко. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо 2 яйца кімнатної температури та 50 грамів розтопленого вершкового масла. Все ретельно перемішати.

Додавання яєць. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо 200 грамів кисломолочного сиру будь-якої жирності.

Приготуванння тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чашу міксера додаємо 300 грамів борошна, чайну ложку солі та додаємо рідку суміш. Все ретельно перемішати протягом 1-2 хвилин.

Тісто для сирників. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Замішуємо тісто, робимо кульку та залишаємо в теплому місці на 1,5 години.

Приготування сирників. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кладемо тісто на робочу поверхню та розкатуємо.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Робимо сирники за допомогою стакану. Смажимо у великій кількості рослинної олії до готовності.

Смажені сирники. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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