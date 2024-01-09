Чому квашену капусту потрібно їсти взимку

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашена капуста не тільки добре зберігається, але з неї можна приготувати багато страв. Це рідкісний випадок, коли термічна обробка робить продукт ще кориснішим.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Квашену капусту готують методом ферментації за допомогою молочнокислого бродіння. Бактерії починають розмножуватися поглинаючи вуглеводи, викликаючи молочнокисле бродіння. Завдяки активності цих бактерій термін зберігання капусти збільшується на кілька місяців, а її смак стає більш кислим.

Квашена капуста. Фото: Freepik

Варто зазначити, що у квашеному вигляді капуста зберігається довше, ніж у свіжому. При квашенні у цьому продукті виробляється органічні кислоти, молочні та оцтові. Приблизно те саме відбувається при заквасці йогурту.

Чим корисна квашена капуста

Молочна кислота сприяє збільшенню корисних бактерій у кишечнику, а оцтова стимулює травні ферменти. Квашена капуста покращує загальний стан кишечника, а також збільшує кількість бактерій, що знаходяться в ньому. З точки зору медицини, ці бактерії, які надходять з квашеної капусти, називаються пробіотики.

Підвищує імунітет

Оскільки в кишечнику відбуваються різні імунні процеси, квашена капуста покращує роботу кишечника, допомагає також нашому імунітету. Насамперед квашена капуста бере участь у виробленні лейкоцитів, а також сприяє утворенню колагену, того самого колагену, який необхідний для пружності шкіри.

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашення капусту один із найстаріших і найпоширеніших способів ферментації овочів. Її готували ще давні римляни.

Допомагає при похміллі

Квашена капуста та її розсіл відмінний засіб від похмілля. Пов'язано це з тим, що квашена капуста удосталь містить янтарну кислоту. Бурштинова кислота допомагає знешкодити шкідливий ацетальдегід, який викликає всі симптоми похмілля.

Багата на вітамін С

За вмістом вітаміну С квашена капуста не поступається апельсинам та лимонам. Але найцікавіше, що в квашеній капусті вітаміну С стає в 2-3 рази більше за рахунок процесів, що відбуваються під час її приготування. Таким чином капуста є одним із рекордсменів за вмістом вітаміну С.

Чому квашену капусту важливо їсти взимку

Серед продуктів, які ми їмо взимку, квашена капуста є рекордсменом за вмістом необхідних для людини вітамінів.

Які вітаміни в квашеній капусті:

вітамін U;

вітамін К;

вітамін А;

вітамін В;

вітамін С.

Користь капусти буквально у всьому, і в листі, і в стеблі. Постійне вживання квашеної капусти дозволяє позбавитися проблем зі шлунково-кишковим трактом, навіть поліпшити стан сну і позбутися мігрені.

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