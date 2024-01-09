Чому квашену капусту потрібно їсти взимку

Унікальні властивості квашеної капусти взимку — користь та шкода
Квашена капуста не тільки добре зберігається, але з неї можна приготувати багато страв. Це рідкісний випадок, коли термічна обробка робить продукт ще кориснішим.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Квашену капусту готують методом ферментації за допомогою молочнокислого бродіння. Бактерії починають розмножуватися поглинаючи вуглеводи, викликаючи молочнокисле бродіння. Завдяки активності цих бактерій термін зберігання капусти збільшується на кілька місяців, а її смак стає більш кислим.
Варто зазначити, що у квашеному вигляді капуста зберігається довше, ніж у свіжому. При квашенні у цьому продукті виробляється органічні кислоти, молочні та оцтові. Приблизно те саме відбувається при заквасці йогурту.
Чим корисна квашена капуста
Молочна кислота сприяє збільшенню корисних бактерій у кишечнику, а оцтова стимулює травні ферменти. Квашена капуста покращує загальний стан кишечника, а також збільшує кількість бактерій, що знаходяться в ньому. З точки зору медицини, ці бактерії, які надходять з квашеної капусти, називаються пробіотики.
Підвищує імунітет
Оскільки в кишечнику відбуваються різні імунні процеси, квашена капуста покращує роботу кишечника, допомагає також нашому імунітету. Насамперед квашена капуста бере участь у виробленні лейкоцитів, а також сприяє утворенню колагену, того самого колагену, який необхідний для пружності шкіри.
Квашення капусту один із найстаріших і найпоширеніших способів ферментації овочів. Її готували ще давні римляни.
Допомагає при похміллі
Квашена капуста та її розсіл відмінний засіб від похмілля. Пов'язано це з тим, що квашена капуста удосталь містить янтарну кислоту. Бурштинова кислота допомагає знешкодити шкідливий ацетальдегід, який викликає всі симптоми похмілля.
Багата на вітамін С
За вмістом вітаміну С квашена капуста не поступається апельсинам та лимонам. Але найцікавіше, що в квашеній капусті вітаміну С стає в 2-3 рази більше за рахунок процесів, що відбуваються під час її приготування. Таким чином капуста є одним із рекордсменів за вмістом вітаміну С.
Чому квашену капусту важливо їсти взимку
Серед продуктів, які ми їмо взимку, квашена капуста є рекордсменом за вмістом необхідних для людини вітамінів.
Які вітаміни в квашеній капусті:
- вітамін U;
- вітамін К;
- вітамін А;
- вітамін В;
- вітамін С.
Користь капусти буквально у всьому, і в листі, і в стеблі. Постійне вживання квашеної капусти дозволяє позбавитися проблем зі шлунково-кишковим трактом, навіть поліпшити стан сну і позбутися мігрені.
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