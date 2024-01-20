Цей рецепт пиріжків потрібно зберігати — відео

Пиріжки з курячим фаршем. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Пропонуємо вам рецепт пиріжків з ідеальним тістом. З ним дуже легко працювати, воно виходить пухке і смачне. А в поєднанні з м'ясною начинкою виходить дуже смачна страва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції.

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Вам знадобиться:

борошно 350 гр;

вершкове масло 25 гр;

молоко (тепле) 170 гр;

сухі дріжджі пів столової ложки;

сіль 1/3 чайної ложки;

цукор столова ложка;

яйце 1 шт.

Для начинки:

курячий фарш 300 гр;

цибуля 0,5 шт;

спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на розігрітій пательні обсмажити цибулю.

Інгрідієнти для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім додаємо курячий фарш та смажимо до готовності. Додати сіль та перець.

Курячий фарш. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тепер приготуємо тісто. Для цього потрібно нагріти молоко. Потім додаємо вершкове масло.

Масло й дріжджі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

У вершкову основу додаємо дріжджі, сіль та цукор. Все ретельно перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Додаємо куряче яйце, все ретельно перемішати.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім додаємо борошно, замішуємо тісто поки воно не перестане липнути до рук. Накриваємо тісто та ставимо в тепле місце на 1,5 години.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Отримане тісто ще раз ретельно перемішати. З тіста сформувати ковбасу.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Розрізаємо тісто на невеликі шматочки.

Приготування пиріжків. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Починаємо формувати пиріжки з нашою начинкою, кладемо пиріжки на деко.

Пиріжки та жовток. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім пиріжки потрібно змастити жовтком. Запікати при 180°C протягом 20 хвилин.

Готові пиріжки. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

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