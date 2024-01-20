Цей рецепт пиріжків потрібно зберігати — відео

Український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем
Пропонуємо вам рецепт пиріжків з ідеальним тістом. З ним дуже легко працювати, воно виходить пухке і смачне. А в поєднанні з м'ясною начинкою виходить дуже смачна страва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції.
Вам знадобиться:
- борошно 350 гр;
- вершкове масло 25 гр;
- молоко (тепле) 170 гр;
- сухі дріжджі пів столової ложки;
- сіль 1/3 чайної ложки;
- цукор столова ложка;
- яйце 1 шт.
Для начинки:
- курячий фарш 300 гр;
- цибуля 0,5 шт;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на розігрітій пательні обсмажити цибулю.
Потім додаємо курячий фарш та смажимо до готовності. Додати сіль та перець.
Тепер приготуємо тісто. Для цього потрібно нагріти молоко. Потім додаємо вершкове масло.
У вершкову основу додаємо дріжджі, сіль та цукор. Все ретельно перемішати.
Додаємо куряче яйце, все ретельно перемішати.
Потім додаємо борошно, замішуємо тісто поки воно не перестане липнути до рук. Накриваємо тісто та ставимо в тепле місце на 1,5 години.
Отримане тісто ще раз ретельно перемішати. З тіста сформувати ковбасу.
Розрізаємо тісто на невеликі шматочки.
Починаємо формувати пиріжки з нашою начинкою, кладемо пиріжки на деко.
Потім пиріжки потрібно змастити жовтком. Запікати при 180°C протягом 20 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.
Читайте Новини.LIVE!