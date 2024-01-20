Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем arrow

Український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем

20 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цей рецепт пиріжків потрібно зберігати — відео
Пиріжки з курячим фаршем. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам рецепт пиріжків з ідеальним тістом. З ним дуже легко працювати, воно виходить пухке і смачне. А в поєднанні з м'ясною начинкою виходить дуже смачна страва

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно 350 гр;
  • вершкове масло 25 гр;
  • молоко (тепле) 170 гр;
  • сухі дріжджі пів столової ложки;
  • сіль 1/3 чайної ложки;
  • цукор столова ложка;
  • яйце 1 шт.

Для начинки:

  • курячий фарш 300 гр;
  • цибуля 0,5 шт;
  • спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на розігрітій пательні обсмажити цибулю. 

null
Інгрідієнти для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім додаємо курячий фарш та смажимо до готовності. Додати сіль та перець. 

null
Курячий фарш. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тепер приготуємо тісто. Для цього потрібно нагріти молоко. Потім додаємо вершкове масло. 

null
Масло й дріжджі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

У вершкову основу додаємо дріжджі, сіль та цукор.  Все ретельно перемішати. 

null
Додавання борошна. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Додаємо куряче яйце, все ретельно перемішати. 

null
Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім додаємо борошно, замішуємо тісто поки воно не перестане липнути до рук. Накриваємо тісто та ставимо в тепле місце на 1,5 години. 

null
Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Отримане тісто ще раз ретельно перемішати. З тіста сформувати ковбасу. 

null
Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Розрізаємо тісто на невеликі шматочки. 

null
Приготування пиріжків. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Починаємо формувати пиріжки з нашою начинкою, кладемо пиріжки на деко. 

null
Пиріжки та жовток. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Потім пиріжки потрібно змастити жовтком. Запікати при 180°C протягом 20 хвилин.  

null
Готові пиріжки. Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

їжа
рецепти
лайфхаки
випічка
Українська кухня
рецепт з картинками
пиріжки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі