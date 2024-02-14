Цей рецепт ватрушки, крутіше, ніж будь-який пиріг чи торт.

Королівська ватрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Надзвичайно смачний пиріг з сиром, який називається угорська королівська ватрушка. Не потрібно возитися з тістом, при цьому виходить дуже гарний і смачний сирний пиріг. Завдяки заливці зі сметани та згущеного молока ця випічка перетворюється на торт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20 см;

кисломолочний сир 400 г;

яйце 2 шт;

цукор 50 г;

ванільний цукор 10 г.

згущене молоко 100 г;

сметана жирністю 20% 150 г;

шоколад 20 р.

Для тесту:

борошно 200 г;

вершкове масло 80 г;

цукор 40 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль;

розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та ванільним цукром.

Борошно для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати м'яке вершкове масло, перетерти в крихту. Тісто готове.

Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За допомогою блендера змішати сир, яйця, цукор та ванільний цукор.

Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно та стінки форми пергаментом. Викласти 1/3 частину тіста.

Крихта з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху викласти половину сирної начинки. Знову 1/3 частина тіста.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Друга половина сирної начинки. І знову 1/3 частина тесту.

Крихта з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин при 180 °C.

Сметана та згущене молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану та згущене молоко. Залити гарячий пиріг глазур'ю.

Крем із сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити візерунки із розтопленого шоколаду, як показано на фото.

Візерунок з шоколаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити пиріг на 1 годину, щоб глазур зверху трохи стабілізувалася.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 годину можна діставати із форми.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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