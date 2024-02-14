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Угорська королівська ватрушка — смачний та швидкий рецепт пирога

14 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цей рецепт ватрушки, крутіше, ніж будь-який пиріг чи торт.
Королівська ватрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Надзвичайно смачний пиріг з сиром, який називається угорська королівська ватрушка. Не потрібно возитися з тістом, при цьому виходить дуже гарний і смачний сирний пиріг. Завдяки заливці зі сметани та згущеного молока ця випічка перетворюється на торт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 20 см;
  • кисломолочний сир 400 г;
  • яйце 2 шт;
  • цукор 50 г;
  • ванільний цукор 10 г.
  • згущене молоко 100 г;
  • сметана жирністю 20% 150 г;
  • шоколад 20 р.

Для тесту:

  • борошно 200 г;
  • вершкове масло 80 г;
  • цукор 40 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та ванільним цукром.

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Борошно для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати м'яке вершкове масло, перетерти в крихту. Тісто готове.

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Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За допомогою блендера змішати сир, яйця, цукор та ванільний цукор.

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Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно та стінки форми пергаментом. Викласти 1/3 частину тіста.

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Крихта з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху викласти половину сирної начинки. Знову 1/3 частина тіста.

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Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Друга половина сирної начинки. І знову 1/3 частина тесту.

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Крихта з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин при 180 °C.

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Сметана та згущене молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану та згущене молоко. Залити гарячий пиріг глазур'ю.

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Крем із сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити візерунки із розтопленого шоколаду, як показано на фото.

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Візерунок з шоколаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити пиріг на 1 годину, щоб глазур зверху трохи стабілізувалася.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 годину можна діставати із форми.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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