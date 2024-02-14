Цей рецепт ватрушки, крутіше, ніж будь-який пиріг чи торт.

Угорська королівська ватрушка — смачний та швидкий рецепт пирога
Надзвичайно смачний пиріг з сиром, який називається угорська королівська ватрушка. Не потрібно возитися з тістом, при цьому виходить дуже гарний і смачний сирний пиріг. Завдяки заливці зі сметани та згущеного молока ця випічка перетворюється на торт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20 см;
- кисломолочний сир 400 г;
- яйце 2 шт;
- цукор 50 г;
- ванільний цукор 10 г.
- згущене молоко 100 г;
- сметана жирністю 20% 150 г;
- шоколад 20 р.
Для тесту:
- борошно 200 г;
- вершкове масло 80 г;
- цукор 40 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- розпушувач 1 ч.л.
Спосіб приготування
Змішати борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та ванільним цукром.
Додати м'яке вершкове масло, перетерти в крихту. Тісто готове.
За допомогою блендера змішати сир, яйця, цукор та ванільний цукор.
Вистелити дно та стінки форми пергаментом. Викласти 1/3 частину тіста.
Зверху викласти половину сирної начинки. Знову 1/3 частина тіста.
Друга половина сирної начинки. І знову 1/3 частина тесту.
Випікати 40-45 хвилин при 180 °C.
Змішати сметану та згущене молоко. Залити гарячий пиріг глазур'ю.
Зробити візерунки із розтопленого шоколаду, як показано на фото.
Залишити пиріг на 1 годину, щоб глазур зверху трохи стабілізувалася.
Через 1 годину можна діставати із форми.
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