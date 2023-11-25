Салат, який стане одним із улюблених — відео рецепт

Салат з куркою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і соковитий салат з курячим філе та морквою по-корейськи. Усього чотири простих інгредієнти. Його можна заправити майонезом або зробити заправку зі сметани та гірчиці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 1 шт.;

морквина по-корейськи 100-150 г;

перець 1 шт.;

цибуля 1 шт. (цукор 1 ч.л., оцет 1 ст.л.)

сіль;

сметану 1-2 ст.л.;

гірчиця у зернах 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно зварити куряче філе заздалегідь і дати йому охолонути.

Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При варінні курячого філе потрібно додати у воду лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та кілька зубчиків часнику для аромату.

Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати цибулю, додати цукор та оцет. Дати цибулі промаринуватися 10-15 хвилин, щоб вона втратила свою гіркоту.

Додавання сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Порізати чи порвати куряче філе вздовж волокон.

Додавання гірчиці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати перець тонкою соломкою. Змішати всі інгредієнти, додати сіль до смаку.

Салат у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправити сметаною та гірчицею. Або, якщо хочете, можна заправити салат майонезом.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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