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Цей салат побив усі рекорди — всього чотири простих інгредієнти

25 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат, який стане одним із улюблених — відео рецепт
Салат з куркою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і соковитий салат з курячим філе та морквою по-корейськи. Усього чотири простих інгредієнти. Його можна заправити майонезом або зробити заправку зі сметани та гірчиці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 1 шт.;
  • морквина по-корейськи 100-150 г;
  • перець 1 шт.;
  • цибуля 1 шт. (цукор 1 ч.л., оцет 1 ст.л.)
  • сіль;
  • сметану 1-2 ст.л.;
  • гірчиця у зернах 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно зварити куряче філе заздалегідь і дати йому охолонути.

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Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При варінні курячого філе потрібно додати у воду лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та кілька зубчиків часнику для аромату.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати цибулю, додати цукор та оцет. Дати цибулі промаринуватися 10-15 хвилин, щоб вона втратила свою гіркоту.

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Додавання сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Порізати чи порвати куряче філе вздовж волокон.

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Додавання гірчиці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати перець тонкою соломкою. Змішати всі інгредієнти, додати сіль до смаку.

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Салат у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправити сметаною та гірчицею. Або, якщо хочете, можна заправити салат майонезом.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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