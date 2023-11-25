Салат, який стане одним із улюблених — відео рецепт

Цей салат побив усі рекорди — всього чотири простих інгредієнти
Дуже смачний і соковитий салат з курячим філе та морквою по-корейськи. Усього чотири простих інгредієнти. Його можна заправити майонезом або зробити заправку зі сметани та гірчиці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 1 шт.;
- морквина по-корейськи 100-150 г;
- перець 1 шт.;
- цибуля 1 шт. (цукор 1 ч.л., оцет 1 ст.л.)
- сіль;
- сметану 1-2 ст.л.;
- гірчиця у зернах 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно зварити куряче філе заздалегідь і дати йому охолонути.
При варінні курячого філе потрібно додати у воду лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та кілька зубчиків часнику для аромату.
Тонко нарізати цибулю, додати цукор та оцет. Дати цибулі промаринуватися 10-15 хвилин, щоб вона втратила свою гіркоту.
Порізати чи порвати куряче філе вздовж волокон.
Нарізати перець тонкою соломкою. Змішати всі інгредієнти, додати сіль до смаку.
Заправити сметаною та гірчицею. Або, якщо хочете, можна заправити салат майонезом.
Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.
Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.
Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.
Ще рекомендуємо зберегти рецепт смачного салату з шинкою до святкового столу.
Або рецепт салату "Ідеал", який складається з інгредієнтів, які ідеально поєднуються між собою.
Читайте Новини.LIVE!