Салат з гарбузом, грушею та помідорами черрі — відео рецепт

Святковий салат. Фото: YouTube @evadaren

Шикарний салат, який прикрасить святковий стіл. У рік Дракона 2024 року потрібно подати страву з гарбузом, щоб залучити достаток і благополуччя.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

груша 1 шт;

рукола або мікс зелені 80 г;

чері 4 шт;

хамон 60 г;

гарбуз Хоккайдо 100 г;

гарбузове насіння 2 ст.л;

в'ялені томати 4 шт;

моцарелла 60 г;

гарбузова олія 3 ст.л;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підсушити насіння на сухій сковороді.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @evadaren

Гарбуз очистити та нарізати на шматочки. Обсмажити на гарбузовій олії протягом 5-8 хв.

Нарізаний гарбуз. Фото: YouTube @evadaren

Грушу очистити та нарізати скибочками. Черрі розрізати навпіл.

Помідори черрі. Фото: YouTube @evadaren

На велику тарілку викласти по колу зелень, грушу, чері, гарбуз, хамон, моцареллу, в'ялені томати.

Листя салату. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки змішати 4 ст. соєвого соусу, 3 ст.л. лимонного соку, 2-3 ст. олії, 2 ст.л. меду, сіль і мелений чорний перець за смаком.

Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Полити салат заправкою, присипати гарбузовим насінням.

Заправки для салату. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.