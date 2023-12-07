Салат з гарбузом, грушею та помідорами черрі — відео рецепт

Цей салат має бути на столі на рік Дракона 2024 року
Шикарний салат, який прикрасить святковий стіл. У рік Дракона 2024 року потрібно подати страву з гарбузом, щоб залучити достаток і благополуччя.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- груша 1 шт;
- рукола або мікс зелені 80 г;
- чері 4 шт;
- хамон 60 г;
- гарбуз Хоккайдо 100 г;
- гарбузове насіння 2 ст.л;
- в'ялені томати 4 шт;
- моцарелла 60 г;
- гарбузова олія 3 ст.л;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підсушити насіння на сухій сковороді.
Гарбуз очистити та нарізати на шматочки. Обсмажити на гарбузовій олії протягом 5-8 хв.
Грушу очистити та нарізати скибочками. Черрі розрізати навпіл.
На велику тарілку викласти по колу зелень, грушу, чері, гарбуз, хамон, моцареллу, в'ялені томати.
Для заправки змішати 4 ст. соєвого соусу, 3 ст.л. лимонного соку, 2-3 ст. олії, 2 ст.л. меду, сіль і мелений чорний перець за смаком.
Полити салат заправкою, присипати гарбузовим насінням.
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