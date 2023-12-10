Кращий новорічний салат з м'ясом — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Що приготувати на святковий стіл? Сьогодні розповімо, як приготувати найкращий новорічний салат із м'ясом. Покроковий рецепт олів'є з горошком, що готується шарами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 ш.т;

морква — 2 шт.;

м'ясо — 400 г;

яйця — 5 шт.;

огірок свіжий — 2 шт.;

огірок солоний — 2 шт.;

горошок — 150 г;

перець солодкий — 1 шт.;

сіль;

перець;

цибуля — 1 шт. (сіль 0,5 ч. л; цукор 1 ч. л; оцет 1 ст. л.).

Для соусу:

яйця — 2 шт.;

олія — 320 мл;

гірчиця — 1 ч. л;

цукор — 1 год. л;

сіль — 0,5 ч. л;

сік лимона — 2 ст. л;

спеції на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та замаринувати її. Для цього додаємо сіль, цукор та оцет, який можна замінити на сік лимона.

Картопля та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо відварене м'ясо. Можна вибрати свинину, яловичину чи курку.

Мариновані огірки та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер нарізаємо свіжий огірок, який нарізаємо також дрібним кубиком. Нарізаємо солодкий перець. Якщо його не любите, можна не додавати.

М'ясо та картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер нарізаємо мариновані огірки. Майонез можна зробити домашній чи взяти готовий. Всі інгредієнти викладатимемо шарами. Спочатку викладаємо шар тертої картоплі та змащуємо майонезом.

Тертий жовток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо маринований огірок та змащуємо майонезом. Зверху викладаємо нарізане м'ясо та змащуємо майонезом.

Консервований горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо мариновану цибулю та натираємо жовтки від яєць, змащуємо майонезом.

Натерта морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо свіжий огірок та консервований горошок. Наносимо шар майонезу та викладаємо солодкий перець.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху натираємо терту моркву та робимо тонкий шар майонезу. Для прикрас можна використовувати тертий білок.

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