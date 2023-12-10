Кращий новорічний салат з м'ясом — відео рецепт

Цей салат люблять мільйони — олів'є у новій святковій подачі
Що приготувати на святковий стіл? Сьогодні розповімо, як приготувати найкращий новорічний салат із м'ясом. Покроковий рецепт олів'є з горошком, що готується шарами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 ш.т;
- морква — 2 шт.;
- м'ясо — 400 г;
- яйця — 5 шт.;
- огірок свіжий — 2 шт.;
- огірок солоний — 2 шт.;
- горошок — 150 г;
- перець солодкий — 1 шт.;
- сіль;
- перець;
- цибуля — 1 шт. (сіль 0,5 ч. л; цукор 1 ч. л; оцет 1 ст. л.).
Для соусу:
- яйця — 2 шт.;
- олія — 320 мл;
- гірчиця — 1 ч. л;
- цукор — 1 год. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- сік лимона — 2 ст. л;
- спеції на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та замаринувати її. Для цього додаємо сіль, цукор та оцет, який можна замінити на сік лимона.
Далі нарізаємо відварене м'ясо. Можна вибрати свинину, яловичину чи курку.
Тепер нарізаємо свіжий огірок, який нарізаємо також дрібним кубиком. Нарізаємо солодкий перець. Якщо його не любите, можна не додавати.
Тепер нарізаємо мариновані огірки. Майонез можна зробити домашній чи взяти готовий. Всі інгредієнти викладатимемо шарами. Спочатку викладаємо шар тертої картоплі та змащуємо майонезом.
Далі викладаємо маринований огірок та змащуємо майонезом. Зверху викладаємо нарізане м'ясо та змащуємо майонезом.
Далі викладаємо мариновану цибулю та натираємо жовтки від яєць, змащуємо майонезом.
Зверху викладаємо свіжий огірок та консервований горошок. Наносимо шар майонезу та викладаємо солодкий перець.
Зверху натираємо терту моркву та робимо тонкий шар майонезу. Для прикрас можна використовувати тертий білок.
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