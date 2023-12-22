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Три найпростіші маринади для риби від Клопотенка — збережіть до свят

22 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальні маринади для риби — видео рецепт
Маринади для риби. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розказав про три швидкі рецепти для найпростіших маринадів риби. Можна замаринувати товстолобика, скумбрію, дорадо, а хтось навіть і кільку маринує. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться для маринада № 1: 

  • сік 1 лимона;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вода — 100 мл;
  • мʼята — 3 гілочки. 

Вам знадобиться для маринада № 2: 

  • 5 см кореня імбиру;
  • соєвий соус — 50 мл;
  • мед — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • очищений перець чілі — 5 г.

Вам знадобиться для маринада № 3: 

  • вода — 200 мл;
  • сіль крупна морська — 3 ч. л.;
  • перець горошком — 7-10 шт.;
  • духмяний перець — 5 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • коріандр в зернах — 10 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування маринада № 1

Для першого маринаду потрібно взяти сік лимона та додати його у воду. 

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Лимон та вода. Фото: YouTube @klopotenko

Потім нарізати гілочки м'яти та додати до маринаду. Також потрібно додати цукор, все ретельно перемішати. 

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Готовий маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування маринада № 2

Для другого маринаду потрібно подрібнити червоний гострий перець. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо його до соєвого соусу. До соусу додаємо мед та оцет. 

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Соєвий соус. Фото: YouTube @klopotenko

Потім додаємо тертий імбир, все ретельно перемішати, соус готовий. 

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Тертий імбир. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування маринада № 3

До води додаємо три чайної ложки солі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр та доводимо до кипіння. В кінці додаємо 30 мл оцту. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @klopotenko

Потім маринад потрібно охолодити до кімнатної температури. 

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Скумбрія в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо розморожену скумбрію в скляну банку та заливаємо маринадом. 

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Скумбрія та маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Залишаємо рибу в холодильнику на 24 години. Потім її можна приготувати, або залишити в холодильнику ще на 1-2 доби та вживати, як слабосолену рибу. 

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