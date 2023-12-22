Ідеальні маринади для риби — видео рецепт

Маринади для риби. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-кухар Євген Клопотенко розказав про три швидкі рецепти для найпростіших маринадів риби. Можна замаринувати товстолобика, скумбрію, дорадо, а хтось навіть і кільку маринує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться для маринада № 1:

сік 1 лимона;

цукор — 2 ст. л.;

вода — 100 мл;

мʼята — 3 гілочки.

Вам знадобиться для маринада № 2:

5 см кореня імбиру;

соєвий соус — 50 мл;

мед — 1 ст. л.;

оцет — 1 ч. л.;

очищений перець чілі — 5 г.

Вам знадобиться для маринада № 3:

вода — 200 мл;

сіль крупна морська — 3 ч. л.;

перець горошком — 7-10 шт.;

духмяний перець — 5 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

коріандр в зернах — 10 шт.;

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування маринада № 1

Для першого маринаду потрібно взяти сік лимона та додати його у воду.

Лимон та вода. Фото: YouTube @klopotenko

Потім нарізати гілочки м'яти та додати до маринаду. Також потрібно додати цукор, все ретельно перемішати.

Готовий маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування маринада № 2

Для другого маринаду потрібно подрібнити червоний гострий перець.

Гострий перець. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо його до соєвого соусу. До соусу додаємо мед та оцет.

Соєвий соус. Фото: YouTube @klopotenko

Потім додаємо тертий імбир, все ретельно перемішати, соус готовий.

Тертий імбир. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування маринада № 3

До води додаємо три чайної ложки солі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр та доводимо до кипіння. В кінці додаємо 30 мл оцту.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @klopotenko

Потім маринад потрібно охолодити до кімнатної температури.

Скумбрія в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо розморожену скумбрію в скляну банку та заливаємо маринадом.

Скумбрія та маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Залишаємо рибу в холодильнику на 24 години. Потім її можна приготувати, або залишити в холодильнику ще на 1-2 доби та вживати, як слабосолену рибу.

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