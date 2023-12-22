Ідеальні маринади для риби — видео рецепт

Три найпростіші маринади для риби від Клопотенка — збережіть до свят
Шеф-кухар Євген Клопотенко розказав про три швидкі рецепти для найпростіших маринадів риби. Можна замаринувати товстолобика, скумбрію, дорадо, а хтось навіть і кільку маринує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться для маринада № 1:
- сік 1 лимона;
- цукор — 2 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- мʼята — 3 гілочки.
Вам знадобиться для маринада № 2:
- 5 см кореня імбиру;
- соєвий соус — 50 мл;
- мед — 1 ст. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- очищений перець чілі — 5 г.
Вам знадобиться для маринада № 3:
- вода — 200 мл;
- сіль крупна морська — 3 ч. л.;
- перець горошком — 7-10 шт.;
- духмяний перець — 5 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- коріандр в зернах — 10 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування маринада № 1
Для першого маринаду потрібно взяти сік лимона та додати його у воду.
Потім нарізати гілочки м'яти та додати до маринаду. Також потрібно додати цукор, все ретельно перемішати.
Спосіб приготування маринада № 2
Для другого маринаду потрібно подрібнити червоний гострий перець.
Додаємо його до соєвого соусу. До соусу додаємо мед та оцет.
Потім додаємо тертий імбир, все ретельно перемішати, соус готовий.
Спосіб приготування маринада № 3
До води додаємо три чайної ложки солі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр та доводимо до кипіння. В кінці додаємо 30 мл оцту.
Потім маринад потрібно охолодити до кімнатної температури.
Складаємо розморожену скумбрію в скляну банку та заливаємо маринадом.
Залишаємо рибу в холодильнику на 24 години. Потім її можна приготувати, або залишити в холодильнику ще на 1-2 доби та вживати, як слабосолену рибу.
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