Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня arrow

Три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня

29 січня 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Спеції, які продовжують життя
Асорті спецій. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Є три спеції, які потрібно вживати щодня. Вони дозволяють боротися з віковими змінами та захищають від різних хвороб.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

Читайте також:

Три найголовніші спеції, це куркума, імбир, чорний та червоний перці.

Куркума

У куркумі, яку можна приймати у вигляді звичайної спеції, головна діюча речовина — куркумін. Він має вплив на внутрішньоклітинні ферменти, які дозволяють зберегти нашу ДНК. У процесі життєдіяльності ДНК, як головний носій генетичної інформації, постійно піддається різним атакам з боку зовнішнього середовища.

null
Спеції куркуму. Фото: Freepik

Внаслідок чого, репаративні сили організму, які "ремонтують" нашу ДНК, через якийсь час не справляються з навантаженням і рано чи пізно наша ДНК починає змінювати свою структуру. Куркумін здатний активізувати ферменти, що називаються сиртуїни. Ці ферменти запобігають нашій ДНК від пошкоджень.

Також куркумін активізує фермент, який називається АМРК. Він активізує процес аутофагії, що спостерігається у всіх живих клітин. Якби не було цього процесу, наші клітини загинули б у продуктах своєї життєдіяльності. Куркумін активізує процеси аутофагії. Також куркумін здатний імітувати фізичні навантаження.

Імбир, червоний перець та чорний перець

Ці спеції так само, як і куркумін, здатні впливати на роботу ферментів в організмі. Ці приправи можна включати в щоденний раціон у невеликих кількостях, яких буде достатньо.

null
Чорний перець. Фото: Freepik

Є дослідження, які вказують на те, що куркуму ідеально використовувати з чорним перцем, оскільки речовина у чорному перці посилює дію куркуміну.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про диво-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років – два простих інгредієнти.

їжа
лайфхаки
молодість
рецепти
спеції
куркума
чорний перець
гострий перець
здорове харчування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі