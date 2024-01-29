Спеції, які продовжують життя

Асорті спецій. Фото: Freepik

Є три спеції, які потрібно вживати щодня. Вони дозволяють боротися з віковими змінами та захищають від різних хвороб.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

Читайте також:

Три найголовніші спеції, це куркума, імбир, чорний та червоний перці.

Куркума

У куркумі, яку можна приймати у вигляді звичайної спеції, головна діюча речовина — куркумін. Він має вплив на внутрішньоклітинні ферменти, які дозволяють зберегти нашу ДНК. У процесі життєдіяльності ДНК, як головний носій генетичної інформації, постійно піддається різним атакам з боку зовнішнього середовища.

Спеції куркуму. Фото: Freepik

Внаслідок чого, репаративні сили організму, які "ремонтують" нашу ДНК, через якийсь час не справляються з навантаженням і рано чи пізно наша ДНК починає змінювати свою структуру. Куркумін здатний активізувати ферменти, що називаються сиртуїни. Ці ферменти запобігають нашій ДНК від пошкоджень.

Також куркумін активізує фермент, який називається АМРК. Він активізує процес аутофагії, що спостерігається у всіх живих клітин. Якби не було цього процесу, наші клітини загинули б у продуктах своєї життєдіяльності. Куркумін активізує процеси аутофагії. Також куркумін здатний імітувати фізичні навантаження.

Імбир, червоний перець та чорний перець

Ці спеції так само, як і куркумін, здатні впливати на роботу ферментів в організмі. Ці приправи можна включати в щоденний раціон у невеликих кількостях, яких буде достатньо.

Чорний перець. Фото: Freepik

Є дослідження, які вказують на те, що куркуму ідеально використовувати з чорним перцем, оскільки речовина у чорному перці посилює дію куркуміну.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про диво-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років – два простих інгредієнти.