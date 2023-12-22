Салат з буряками на Святвечір одна з 12-ти страв — відео рецепт

Традиційний український салат з буряків на Святвечір
Це одна з варіацій гуцульського салату шухи, який готується з буряків та грибів. Зазвичай цю страву готують на Святвечір, коли на столі має бути 12 страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- 800 грамів буряк;
- 200 грамів грибів (або 30 грамів сушених, або 200 грамів маринованих);
- цибуля 2 шт.;
- часник 2-3 зубчики;
- горіхи 3-5;
- чорнослив сушений;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити гриби з додаванням олії. Для цієї страви підійдуть сушені гриби, а можна взяти й свіжі.
Потім потрібно нарізати цибулю та окремо від грибів обсмажити.
Також потрібно зварити буряк, очистити його від шкіри та нарізати кубиками. До грибів додаємо сіль, перець та смажену цибулю.
До грибів та цибулі додаємо буряки, все ретельно перемішати.
В самому кінці потрібно додати подрібнений часник. Все ретельно перемішати.
Також за смаком в цю страву можна додати трохи сушеного чорносливу та прикрасити волоськими горіхами. Салат охолодити та подавати на стіл.
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