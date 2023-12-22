Салат з буряками на Святвечір одна з 12-ти страв — відео рецепт

Салат з буряків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це одна з варіацій гуцульського салату шухи, який готується з буряків та грибів. Зазвичай цю страву готують на Святвечір, коли на столі має бути 12 страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

800 грамів буряк;

200 грамів грибів (або 30 грамів сушених, або 200 грамів маринованих);

цибуля 2 шт.;

часник 2-3 зубчики;

горіхи 3-5;

чорнослив сушений;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити гриби з додаванням олії. Для цієї страви підійдуть сушені гриби, а можна взяти й свіжі.

Смажені гриби. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно нарізати цибулю та окремо від грибів обсмажити.

Додавання смаженої цибулі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно зварити буряк, очистити його від шкіри та нарізати кубиками. До грибів додаємо сіль, перець та смажену цибулю.

Варений буряк. Фото: YouTube @nashi.besahy

До грибів та цибулі додаємо буряки, все ретельно перемішати.

Додавання буряку. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самому кінці потрібно додати подрібнений часник. Все ретельно перемішати.

Додавання часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також за смаком в цю страву можна додати трохи сушеного чорносливу та прикрасити волоськими горіхами. Салат охолодити та подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @nashi.besahy

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