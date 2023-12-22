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Традиційний український салат з буряків на Святвечір

22 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з буряками на Святвечір одна з 12-ти страв — відео рецепт
Салат з буряків. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це одна з варіацій гуцульського салату шухи, який готується з буряків та грибів. Зазвичай цю страву готують на Святвечір, коли на столі має бути 12 страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • 800 грамів буряк;
  • 200 грамів грибів (або 30 грамів сушених, або 200 грамів маринованих);
  • цибуля 2 шт.;
  • часник 2-3 зубчики;
  • горіхи 3-5;
  • чорнослив сушений;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обсмажити гриби з додаванням олії. Для цієї страви підійдуть сушені гриби, а можна взяти й свіжі. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно нарізати цибулю та окремо від грибів обсмажити. 

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Додавання смаженої цибулі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно зварити буряк, очистити його від шкіри та нарізати кубиками. До грибів додаємо сіль, перець та смажену цибулю. 

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Варений буряк. Фото: YouTube @nashi.besahy

До грибів та цибулі додаємо буряки, все ретельно перемішати. 

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Додавання буряку. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самому кінці потрібно додати подрібнений часник. Все ретельно перемішати. 

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Додавання часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також за смаком в цю страву можна додати трохи сушеного чорносливу та прикрасити волоськими горіхами. Салат охолодити та подавати на стіл. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Радімо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

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