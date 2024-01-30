Автентична українська страва з картопля — відео рецепт

Картопляна запіканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це ніжна картопляна запіканка, яка готується просто і виходить дуже смачною. Потрібно всього змішати кілька простих інгредієнтів та запекти у духовці. Рекомендуємо зберегти рецепт та приготувати, коли з'явиться бажання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕЗАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля 2 кг;

лук 2 шт. (150 г) для смаження;

лук 1 шт. (натерти разом з картоплею за бажанням);

грудинка (підчеревина) грамів 150;

сметана 2 л;

яйця 2-3 шт.;

ковбасні вироби (за бажанням);

гуцульська коров'яча бринза (за бажанням);

сушіння кріп;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати сало та покласти його на пательню.

Шматочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно натерти сиру картоплю на середній тертці. Також натерти одну цибулю, це потрібно для того, щоб картопля потім не потемніла. Якщо в натертій картоплі будет багато рідини, краще її прибрати.

Терта картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли сало трохи підсмажилося, додати дрібно нарізану цибулю та продовжити смажити, додати сіль та перець.

Сало та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо шкварки до тертої картоплі, ретельно перемішати та додати сметану.

Картопляна маса та шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додати нарізану ковбасу, це можна зробити за бажанням. Також можна додати бринзу.

Мисливські ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додати курячі яйця та все ретельно перемішати.

Курячі яйця. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо картопляну масу у форму для запікання, яку потрібно змастити олією чи смальцем.

Картопляна маса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запікати під закритою кришкою чи фольгою при 180°C протягом 1 години, зняти кришку та запекати ще 15-20 хвилин.

Картопляна запіканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

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