Автентична українська страва з картопля — відео рецепт

Традиційний український рецепт запіканки "картопляна бабка"
Це ніжна картопляна запіканка, яка готується просто і виходить дуже смачною. Потрібно всього змішати кілька простих інгредієнтів та запекти у духовці. Рекомендуємо зберегти рецепт та приготувати, коли з'явиться бажання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕЗАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 2 кг;
- лук 2 шт. (150 г) для смаження;
- лук 1 шт. (натерти разом з картоплею за бажанням);
- грудинка (підчеревина) грамів 150;
- сметана 2 л;
- яйця 2-3 шт.;
- ковбасні вироби (за бажанням);
- гуцульська коров'яча бринза (за бажанням);
- сушіння кріп;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати сало та покласти його на пательню.
Потім потрібно натерти сиру картоплю на середній тертці. Також натерти одну цибулю, це потрібно для того, щоб картопля потім не потемніла. Якщо в натертій картоплі будет багато рідини, краще її прибрати.
Коли сало трохи підсмажилося, додати дрібно нарізану цибулю та продовжити смажити, додати сіль та перець.
Додаємо шкварки до тертої картоплі, ретельно перемішати та додати сметану.
Потім додати нарізану ковбасу, це можна зробити за бажанням. Також можна додати бринзу.
Потім додати курячі яйця та все ретельно перемішати.
Викладаємо картопляну масу у форму для запікання, яку потрібно змастити олією чи смальцем.
Запікати під закритою кришкою чи фольгою при 180°C протягом 1 години, зняти кришку та запекати ще 15-20 хвилин.
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