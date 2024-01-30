Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Традиційний український рецепт запіканки "картопляна бабка" arrow

Традиційний український рецепт запіканки "картопляна бабка"

30 січня 2024 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Автентична українська страва з картопля — відео рецепт
Картопляна запіканка. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це ніжна картопляна запіканка, яка готується просто і виходить дуже смачною. Потрібно всього змішати кілька простих інгредієнтів та запекти у духовці. Рекомендуємо зберегти рецепт та приготувати, коли з'явиться бажання. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕЗАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля 2 кг;
  • лук 2 шт. (150 г) для смаження;
  • лук 1 шт. (натерти разом з картоплею за бажанням);
  • грудинка (підчеревина) грамів 150;
  • сметана 2 л;
  • яйця 2-3 шт.;
  • ковбасні вироби (за бажанням);
  • гуцульська коров'яча бринза (за бажанням);
  • сушіння кріп;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати сало та покласти його на пательню. 

null
Шматочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно натерти сиру картоплю на середній тертці. Також натерти одну цибулю, це потрібно для того, щоб картопля потім не потемніла. Якщо в натертій картоплі будет багато рідини, краще її прибрати. 

null
Терта картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли сало трохи підсмажилося, додати дрібно нарізану цибулю та продовжити смажити, додати сіль та перець. 

null
Сало та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо шкварки до тертої картоплі, ретельно перемішати та додати сметану.

null
Картопляна маса та шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додати нарізану ковбасу, це можна зробити за бажанням. Також можна додати бринзу. 

null
Мисливські ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додати курячі яйця та все ретельно перемішати. 

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо картопляну масу у форму для запікання, яку потрібно змастити олією чи смальцем.

null
Картопляна маса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запікати під закритою кришкою чи фольгою при 180°C протягом 1 години, зняти кришку та запекати ще 15-20 хвилин. 

null
Картопляна запіканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про польську автентичну страву — "картопляний лежень".

Ще ми писали про рецепт вареників із картоплею з ідеальним тістом.

рецепти
лайфхаки
картопля
Українська кухня
запіканки
закарпатська кухня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі