Що приготувати з квашеної капусти — відео рецепт

Традиційний український капусняк по старому і давньому рецепту мами — знадобиться квашена капуста
Капусняк з квашеної капусти це традиційна українська перша страва. В цьому рецепті дуже вдале поєднання смаків з капусти та копчених ковбасок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.
Вам знадобиться (для приготування 5 літрів):
- 600 гр квашеної капусти (вага після відтискання);
- 1,2 кг картоплі;
- 1 середня рулька;
- 250-300 гр підчеревини або копченого бочку;
- 250-300 гр мисливських ковбасок;
- 2 середні цибулини;
- 1 велика морквина;
- 50 гр масла вершкового;
- 50 мл олії;
- 1-2 ст.л муки;
- 1 ст.л томатної пасти;
- 4 горошини духмяного перцю;
- 10 горошин чорного перцю;
- 3 лаврових листки;
- 1 ч.л кмину;
- сушені петрушка і кріп;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульон з свиної рульки. Дістати її та дати охолонути.
Потім додаємо промиту квашену капусту у бульон. Якщо ви не любите занадто кислий капусняк, тоді капусту потрібно промити кілька разів. Додати лавровий лист та духмяний перець.
В окремій каструлі потрібно зварити картоплю.
Якщо додати її одразу до капусти, вона може бути занадто твердою навіть коли звариться.
Потім потрібно нарізати підчеревину та смажимо на пательні. Далі додаємо цибулю, все ретельно перемішати. Потім додаємо терту моркву та мисливські ковбаски.
До бульону додаємо засмажку з ковбасками, сіль та суху петрушку з кмином. Потім до каструлі додаємо напівзварену картоплю.
Тепер на пательню потрібно додати вершкове масло й 1 столову ложку борошна, смажти до карамельного кольору. Потім додаємо ще трохи томатної пасти та рідину з каструлі.
Ци рідину додаємо в кастрюлю. Також кладемо нарізану рульку та сіль при необхідності. Варити кілька хвилин та можна подавати.
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