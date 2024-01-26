Що приготувати з квашеної капусти — відео рецепт

Капусняк з ковбасками. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Капусняк з квашеної капусти це традиційна українська перша страва. В цьому рецепті дуже вдале поєднання смаків з капусти та копчених ковбасок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться (для приготування 5 літрів):

600 гр квашеної капусти (вага після відтискання);

1,2 кг картоплі;

1 середня рулька;

250-300 гр підчеревини або копченого бочку;

250-300 гр мисливських ковбасок;

2 середні цибулини;

1 велика морквина;

50 гр масла вершкового;

50 мл олії;

1-2 ст.л муки;

1 ст.л томатної пасти;

4 горошини духмяного перцю;

10 горошин чорного перцю;

3 лаврових листки;

1 ч.л кмину;

сушені петрушка і кріп;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульон з свиної рульки. Дістати її та дати охолонути.

Варена рулька. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо промиту квашену капусту у бульон. Якщо ви не любите занадто кислий капусняк, тоді капусту потрібно промити кілька разів. Додати лавровий лист та духмяний перець.

Квашена капуста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В окремій каструлі потрібно зварити картоплю.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Якщо додати її одразу до капусти, вона може бути занадто твердою навіть коли звариться.

Цибуля, морква та ковбаски. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім потрібно нарізати підчеревину та смажимо на пательні. Далі додаємо цибулю, все ретельно перемішати. Потім додаємо терту моркву та мисливські ковбаски.

Додавання спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До бульону додаємо засмажку з ковбасками, сіль та суху петрушку з кмином. Потім до каструлі додаємо напівзварену картоплю.

Приготування засмажки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер на пательню потрібно додати вершкове масло й 1 столову ложку борошна, смажти до карамельного кольору. Потім додаємо ще трохи томатної пасти та рідину з каструлі.

Додавання засмажки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Ци рідину додаємо в кастрюлю. Також кладемо нарізану рульку та сіль при необхідності. Варити кілька хвилин та можна подавати.

Капусняк в тарілці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

Унікальні властивості квашеної капусти взимку – користь та шкода.

Також ми писали про рецепт хрумкої квашеної капусти швидкого приготування.