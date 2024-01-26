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Традиційний український капусняк по старому і давньому рецепту мами — знадобиться квашена капуста

26 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з квашеної капусти — відео рецепт
Капусняк з ковбасками. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Капусняк з квашеної капусти це традиційна українська перша страва. В цьому рецепті дуже вдале поєднання смаків з капусти та копчених ковбасок. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти

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Вам знадобиться (для приготування 5 літрів): 

  • 600 гр квашеної капусти (вага після відтискання);
  • 1,2 кг картоплі;
  • 1 середня рулька;
  • 250-300 гр підчеревини або копченого бочку;
  • 250-300 гр мисливських ковбасок;
  • 2 середні цибулини;
  • 1 велика морквина;
  • 50 гр масла вершкового;
  • 50 мл олії;
  • 1-2 ст.л муки;
  • 1 ст.л томатної пасти;
  • 4 горошини духмяного перцю;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 3 лаврових листки;
  • 1 ч.л кмину;
  • сушені петрушка і кріп;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульон з свиної рульки. Дістати її та дати охолонути. 

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Варена рулька. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо промиту квашену капусту у бульон. Якщо ви не любите занадто кислий капусняк, тоді капусту потрібно промити кілька разів. Додати лавровий лист та духмяний перець. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В окремій каструлі потрібно зварити картоплю.

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Додавання картоплі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Якщо додати її одразу до капусти, вона може бути занадто твердою навіть коли звариться. 

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Цибуля, морква та ковбаски. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім потрібно нарізати підчеревину та смажимо на пательні. Далі додаємо цибулю, все ретельно перемішати. Потім додаємо терту моркву та мисливські ковбаски.

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Додавання спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До бульону додаємо засмажку з ковбасками, сіль та суху петрушку з кмином. Потім до каструлі додаємо напівзварену картоплю. 

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Приготування засмажки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер на пательню потрібно додати вершкове масло й 1 столову ложку борошна, смажти до карамельного кольору. Потім додаємо ще трохи томатної пасти та рідину з каструлі. 

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Додавання засмажки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Ци рідину додаємо в кастрюлю. Також кладемо нарізану рульку та сіль при необхідності. Варити кілька хвилин та можна подавати. 

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Капусняк в тарілці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

Унікальні властивості квашеної капусти взимку – користь та шкода.

Також ми писали про рецепт хрумкої квашеної капусти швидкого приготування.

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