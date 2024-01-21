Ідеальна бюджетна альтернатива покупним ковбасам — відео

Буженина зі свинини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт домашньої буженини це ідеальна альтернатива покупним ковбасам. Виходить дуже смачно та корисно. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Читайте також:

Вам знадобиться:

балик свинячий 500 гр;

приправа до м'яса 1 ст.л;

сіль 1/4 ч.л.

Спосіб приготування

Беремо м'ясо та гарно очищаємо від зайвого жиру.

Шматок м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі потрібно добре обсипати приправою та посолити.

Спеції для м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замотати харчовою плівкою та кладемо в холодильник на дві доби.

М'ясо в плівці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо м'ясо на фольгу, замотуємо та ставимо в духовку на 70°С на 3 - 3,5 години.

М'ясо в фользі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Обов'язково потрібно дотримуватися температурного режиму. Якщо у вас немає температурного датчика, тоді ставте маленький вогонь та привідкрийте духовку.

Готова буженина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.