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Традиційний рецепт соковитої буженини зі свинини

21 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна бюджетна альтернатива покупним ковбасам — відео
Буженина зі свинини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт домашньої буженини це ідеальна альтернатива покупним ковбасам. Виходить дуже смачно та корисно. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • балик свинячий 500 гр;
  • приправа до м'яса 1 ст.л;
  • сіль 1/4 ч.л.

Спосіб приготування 

Беремо м'ясо та гарно очищаємо від зайвого жиру.

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Шматок м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y 

Далі потрібно добре обсипати приправою та посолити. 

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Спеції для м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замотати харчовою плівкою та кладемо в холодильник на дві доби. 

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М'ясо в плівці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо м'ясо на фольгу, замотуємо та ставимо в духовку на 70°С на 3 - 3,5 години.

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М'ясо в фользі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Обов'язково потрібно дотримуватися температурного режиму. Якщо у вас немає температурного датчика, тоді ставте маленький вогонь та привідкрийте духовку. 

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Готова буженина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.

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