Ідеальна бюджетна альтернатива покупним ковбасам — відео

Традиційний рецепт соковитої буженини зі свинини
Рецепт домашньої буженини це ідеальна альтернатива покупним ковбасам. Виходить дуже смачно та корисно. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- балик свинячий 500 гр;
- приправа до м'яса 1 ст.л;
- сіль 1/4 ч.л.
Спосіб приготування
Беремо м'ясо та гарно очищаємо від зайвого жиру.
Далі потрібно добре обсипати приправою та посолити.
Замотати харчовою плівкою та кладемо в холодильник на дві доби.
Викладаємо м'ясо на фольгу, замотуємо та ставимо в духовку на 70°С на 3 - 3,5 години.
Обов'язково потрібно дотримуватися температурного режиму. Якщо у вас немає температурного датчика, тоді ставте маленький вогонь та привідкрийте духовку.
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