Тонкощі приготування смачного узвару — відео рецепт

Традиційний карпатський рецепт узвару до Різдва
Ділимось рецептом приготування узвару, що став невіддільною частиною святкового різдвяного столу. Узвар — це не лише ароматний напій, який чудово гріє в холодні зимові дні, а й символ здоров'я, добробуту та злагоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться (на 7 літрів води):
- яблука сушені 300 г;
- груші сушені 300 г;
- чорнослив 200 г;
- мед та цукор до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сушені груші та гарно вимити їх. Вода повинна бути кімнатної температури.
Далі потрібно замочити та вимити чорнослив та сушені яблука.
В кастрюлю складаємо груші та яблука, чорнослив будемо додавати пізніше.
Ставимо на повільний вогонь. Як тільки фрукти закипіли, додаємо чорнослив.
Дати прокипіти протягом 10 хвилин та знімаємо з вогню.
Накриваємо кришкою та залишаємо на п'ять годин. Чим довше буде стояти, тим смачніше буде.
Таким узваром дуже смачно заправляти різдвяну кутю.
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