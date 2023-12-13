Тонкощі приготування смачного узвару — відео рецепт

Традиційний узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Ділимось рецептом приготування узвару, що став невіддільною частиною святкового різдвяного столу. Узвар — це не лише ароматний напій, який чудово гріє в холодні зимові дні, а й символ здоров'я, добробуту та злагоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться (на 7 літрів води):

яблука сушені 300 г;

груші сушені 300 г;

чорнослив 200 г;

мед та цукор до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сушені груші та гарно вимити їх. Вода повинна бути кімнатної температури.

Сушені яблука та чорнослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно замочити та вимити чорнослив та сушені яблука.

Чорнослив для узвару. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю складаємо груші та яблука, чорнослив будемо додавати пізніше.

Сушені яблука. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставимо на повільний вогонь. Як тільки фрукти закипіли, додаємо чорнослив.

Яблука та груші в каструлі. Фото: YouTube @UkraineFood

Дати прокипіти протягом 10 хвилин та знімаємо з вогню.

Додавання меду. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо кришкою та залишаємо на п'ять годин. Чим довше буде стояти, тим смачніше буде.

Готовий узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Таким узваром дуже смачно заправляти різдвяну кутю.

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