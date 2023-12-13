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Традиційний карпатський рецепт узвару до Різдва

13 грудня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Тонкощі приготування смачного узвару — відео рецепт
Традиційний узвар. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ділимось рецептом приготування узвару, що став невіддільною частиною святкового різдвяного столу. Узвар — це не лише ароматний напій, який чудово гріє в холодні зимові дні, а й символ здоров'я, добробуту та злагоди. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться (на 7 літрів води): 

  • яблука сушені 300 г;
  • груші сушені 300 г;
  • чорнослив 200 г;
  • мед та цукор до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти сушені груші та гарно вимити їх. Вода повинна бути кімнатної температури. 

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Сушені яблука та чорнослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно замочити та вимити чорнослив та сушені яблука. 

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Чорнослив для узвару. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю складаємо груші та яблука, чорнослив будемо додавати пізніше. 

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Сушені яблука. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставимо на повільний вогонь. Як тільки фрукти закипіли, додаємо чорнослив. 

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Яблука та груші в каструлі. Фото: YouTube @UkraineFood

Дати прокипіти протягом 10 хвилин та знімаємо з вогню. 

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Додавання меду. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо кришкою та залишаємо на п'ять годин. Чим довше буде стояти, тим смачніше буде. 

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Готовий узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Таким узваром дуже смачно заправляти різдвяну кутю. 

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