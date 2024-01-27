Смачний торт з кокосовою стружкою — відео рецепт

Торт "рафаело". Фото: YouTube @prostirecepti

Дуже швидкий у приготуванні фантастичний торт. Його зможе повторити кожен. Прості інгредієнти та невелика кількість часу роблять цей рецепт неперевершеним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

борошно 250 г;

кефір 250 мл;

яйце 1 шт;

цукор 150 гр;

ванільний цукор 10 гр;

розпушувач 10 гр;

сіль.

Для посипки:

кокосова стружка 100 г;

цукор 100 г;

ванільний цукор 10 г.

Для заливки:

рідкі вершки 15% 300 мл.

Спосіб приготування

В окрему ємність розбиваємо одне яйце кімнатної температури.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо 150 г цукру, ванільний цукор, сіль, склянку кефіра, все це потрібно ретельно перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер додаємо борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Як тільки маса стала однорідною та густою, як сметана, тісто готове.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @prostirecepti

Застеляємо дно форми для запікання пергаментом та виливаємо тісто.

Кокосова стружка. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно в окрему ємність висипати 100 г кокосової стружки, 100 г цукру та ванільний цукор. Цю масу потрібно висипати зверху на тісто.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Випікати при 180°С протягом 40-45 хвилин.

Додавання вершків. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо пиріг з духовки та протикаємо виделкою, щоб він швидко просочився. Просочувати пиріг будемо гарячими вершками. Це потрібно зробити не виймаючи пиріг з форми. Залишаємо пиріг для охолодження та можна подавати на стіл.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

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