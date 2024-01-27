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Торт "Рафаело" за п'ять хвилин — все змішав і у духовку

27 січня 2024 21:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний торт з кокосовою стружкою — відео рецепт
Торт "рафаело". Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже швидкий у приготуванні фантастичний торт. Його зможе повторити кожен. Прості інгредієнти та невелика кількість часу роблять цей рецепт неперевершеним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • борошно 250 г;
  • кефір 250 мл;
  • яйце 1 шт;
  • цукор 150 гр;
  • ванільний цукор 10 гр;
  • розпушувач 10 гр;
  • сіль. 

Для посипки: 

  • кокосова стружка 100 г;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 10 г.

Для заливки:

  • рідкі вершки 15% 300 мл.

Спосіб приготування 

В окрему ємність розбиваємо одне яйце кімнатної температури. 

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Цукор та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо 150 г цукру, ванільний цукор, сіль, склянку кефіра, все це потрібно ретельно перемішати. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер додаємо борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати. 

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Як тільки маса стала однорідною та густою, як сметана, тісто готове. 

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Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @prostirecepti

Застеляємо дно форми для запікання пергаментом та виливаємо тісто. 

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Кокосова стружка. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно в окрему ємність висипати 100 г кокосової стружки, 100 г цукру та ванільний цукор. Цю масу потрібно висипати зверху на тісто. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Випікати при 180°С протягом 40-45 хвилин. 

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Додавання вершків. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо пиріг з духовки та протикаємо виделкою, щоб він швидко просочився. Просочувати пиріг будемо гарячими вершками. Це потрібно зробити не виймаючи пиріг з форми. Залишаємо пиріг для охолодження та можна подавати на стіл. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

Також ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Ще ми писали про рецепт краффінів із сухофруктами та без яєць.

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торт
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