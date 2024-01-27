Смачний торт з кокосовою стружкою — відео рецепт

Торт "Рафаело" за п'ять хвилин — все змішав і у духовку
Дуже швидкий у приготуванні фантастичний торт. Його зможе повторити кожен. Прості інгредієнти та невелика кількість часу роблять цей рецепт неперевершеним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- борошно 250 г;
- кефір 250 мл;
- яйце 1 шт;
- цукор 150 гр;
- ванільний цукор 10 гр;
- розпушувач 10 гр;
- сіль.
Для посипки:
- кокосова стружка 100 г;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 10 г.
Для заливки:
- рідкі вершки 15% 300 мл.
Спосіб приготування
В окрему ємність розбиваємо одне яйце кімнатної температури.
Додаємо 150 г цукру, ванільний цукор, сіль, склянку кефіра, все це потрібно ретельно перемішати.
Тепер додаємо борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.
Як тільки маса стала однорідною та густою, як сметана, тісто готове.
Застеляємо дно форми для запікання пергаментом та виливаємо тісто.
Тепер потрібно в окрему ємність висипати 100 г кокосової стружки, 100 г цукру та ванільний цукор. Цю масу потрібно висипати зверху на тісто.
Випікати при 180°С протягом 40-45 хвилин.
Дістаємо пиріг з духовки та протикаємо виделкою, щоб він швидко просочився. Просочувати пиріг будемо гарячими вершками. Це потрібно зробити не виймаючи пиріг з форми. Залишаємо пиріг для охолодження та можна подавати на стіл.
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