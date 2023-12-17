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Топовий салат на Новий рік із хурмою, хамоном та гранатом

17 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний корисний салат на новий рік — відео рецепт
Салат з хурмою, хамоном та гранатом. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Настав час планувати меню на новорічний стіл. Пропонуємо вам рецепт салата з хурмою та хамоном. Він дуже швидко готується, що важливо у свята і до того ж виходить дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • хурма Шарон 1 шт;
  • рукола або мікс зелені 80 г;
  • камамбер 50 г;
  • хамон 60 г;
  • кунжут 1 ст.
  • зерна граната 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Кунжут підсушити на сухій сковороді.

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Хурму та сир нарізати на скибочки.

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Хурма та сир. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки змішати 3 ст. наршараба, 3-4ст. олії, по 1 ст.л. меду та зернової гірчиці, сіль та мелений чорний перець за смаком.

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Приготування заправки. Фото: YouTube @evadaren

На велику страву викласти зелень, зверху додати сир, хурму та хамон.

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Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Посипати салат зернами гранату та полити заправкою. Притрусити салат кунжутом і можна подавати на стіл.

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Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

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