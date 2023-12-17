Ідеальний корисний салат на новий рік — відео рецепт

Топовий салат на Новий рік із хурмою, хамоном та гранатом
Настав час планувати меню на новорічний стіл. Пропонуємо вам рецепт салата з хурмою та хамоном. Він дуже швидко готується, що важливо у свята і до того ж виходить дуже смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- хурма Шарон 1 шт;
- рукола або мікс зелені 80 г;
- камамбер 50 г;
- хамон 60 г;
- кунжут 1 ст.
- зерна граната 2-3 ст.л.
Спосіб приготування
Кунжут підсушити на сухій сковороді.
Хурму та сир нарізати на скибочки.
Для заправки змішати 3 ст. наршараба, 3-4ст. олії, по 1 ст.л. меду та зернової гірчиці, сіль та мелений чорний перець за смаком.
На велику страву викласти зелень, зверху додати сир, хурму та хамон.
Посипати салат зернами гранату та полити заправкою. Притрусити салат кунжутом і можна подавати на стіл.
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