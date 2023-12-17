Ідеальний корисний салат на новий рік — відео рецепт

Салат з хурмою, хамоном та гранатом. Фото: YouTube @evadaren

Настав час планувати меню на новорічний стіл. Пропонуємо вам рецепт салата з хурмою та хамоном. Він дуже швидко готується, що важливо у свята і до того ж виходить дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

хурма Шарон 1 шт;

рукола або мікс зелені 80 г;

камамбер 50 г;

хамон 60 г;

кунжут 1 ст.

зерна граната 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Кунжут підсушити на сухій сковороді.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Хурму та сир нарізати на скибочки.

Хурма та сир. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки змішати 3 ст. наршараба, 3-4ст. олії, по 1 ст.л. меду та зернової гірчиці, сіль та мелений чорний перець за смаком.

Приготування заправки. Фото: YouTube @evadaren

На велику страву викласти зелень, зверху додати сир, хурму та хамон.

Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Посипати салат зернами гранату та полити заправкою. Притрусити салат кунжутом і можна подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.