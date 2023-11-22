Збережіть цей рецепт салату до свят — відео

Салат з куркою. Фото: YouTube @UkraineFood

Ділимося з вами фірмовим рецептом смачного теплого салату, який абсолютно легкий у приготуванні. Виходить оригінальним та ситним завдяки продуктам, які вдало доповнюють одне одного. Можна смакувати не тільки як закуску, а і як окрему гарячу повністю завершену страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

стручкова квасоля 200 гр;

курячі четвертинки 500 гр;

гриби козарики (можна шампіньйони) 300 гр;

цибуля 1 шт;

масло вершкове 50 гр;

в'ялені помідори до смаку;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити куряче відварене м'ясо.

Нарізана курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательню викладаємо куряче м'ясо, його потрібно трохи підсмажити.

Додавання грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо гриби, можна обрати будь-які.

Додавання квасолі. Фото: YouTube @UkraineFood

До пательні додаємо стручкову квасолю.

Додавання томатів. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли все добре розігрілося, викладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо в'ялені помідори та кільця цибулі.

Додавання цибулі. Фото: YouTube @UkraineFood

Теплий салат готовий, можна подавати до столу.

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