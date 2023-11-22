Збережіть цей рецепт салату до свят — відео

Теплий салат з куркою за карпатським рецептом
Ділимося з вами фірмовим рецептом смачного теплого салату, який абсолютно легкий у приготуванні. Виходить оригінальним та ситним завдяки продуктам, які вдало доповнюють одне одного. Можна смакувати не тільки як закуску, а і як окрему гарячу повністю завершену страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- стручкова квасоля 200 гр;
- курячі четвертинки 500 гр;
- гриби козарики (можна шампіньйони) 300 гр;
- цибуля 1 шт;
- масло вершкове 50 гр;
- в'ялені помідори до смаку;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити куряче відварене м'ясо.
На пательню викладаємо куряче м'ясо, його потрібно трохи підсмажити.
Додаємо гриби, можна обрати будь-які.
До пательні додаємо стручкову квасолю.
Коли все добре розігрілося, викладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо в'ялені помідори та кільця цибулі.
Теплий салат готовий, можна подавати до столу.
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