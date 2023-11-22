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Теплий салат з куркою за карпатським рецептом

22 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Збережіть цей рецепт салату до свят — відео
Салат з куркою. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ділимося з вами фірмовим рецептом смачного теплого салату, який абсолютно легкий у приготуванні. Виходить оригінальним та ситним завдяки продуктам, які вдало доповнюють одне одного. Можна смакувати не тільки як закуску, а і як окрему гарячу повністю завершену страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • стручкова квасоля 200 гр;
  • курячі четвертинки 500 гр;
  • гриби козарики (можна шампіньйони) 300 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • масло вершкове 50 гр;
  • в'ялені помідори до смаку;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно подрібнити куряче відварене м'ясо. 

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Нарізана курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательню викладаємо куряче м'ясо, його потрібно трохи підсмажити. 

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Додавання грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо гриби, можна обрати будь-які. 

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Додавання квасолі. Фото: YouTube @UkraineFood

До пательні додаємо стручкову квасолю. 

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Додавання томатів. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли все добре розігрілося, викладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо в'ялені помідори та кільця цибулі. 

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Додавання цибулі. Фото: YouTube @UkraineFood

Теплий салат готовий, можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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