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Теплий салат з буряка — найпопулярніший польський рецепт

26 листопада 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний та смачний салат з буряком — відео рецепт
Теплий салат з буряка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Теплий салат з буряка дуже смачний і корисний. Тільки в теплих салатах максимально відкривається смак приправ. Смак цієї страви неперевершений.

Рецепт опублікували на YouTube каналі "Куховаримо разом". 

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Вам знадобиться: 

  • буряк;
  • цибуля;
  • часник;
  • олія;
  • червона мелена паприка;
  • сушений базилік;
  • цукор;
  • винний оцет;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити буряк та нарізати цибулю соломкою. Два зубчика часника потрібно натерти. 

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Буряк та цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Натираємо буряк соломкою. Це краще зробити за допомогою терки для моркви по-корейськи. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Починаємо готувати теплий салат. На сковорідку додаємо дві столові ложки рослинної олії та додаємо цибулю. 

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Цибуля та спеції. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До цибулі додаємо часник. Все ретельно перемішати та додати чайну ложку сушеного базиліка, чайну ложку солодкої паприки. Приправи при нагрівання краще віддають свій смак. 

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Додавання тертого буряка. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. До буряка додаємо чайну ложку солі та чайну ложку цукру, також додаємо одну чайну ложку яблучного оцту. 

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Салат з буряка. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все разом потрібно протушкувати протягом 5 хвилин. Перекладаємо на тарілку, посипаємо кунжутом та можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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