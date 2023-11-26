Корисний та смачний салат з буряком — відео рецепт

Теплий салат з буряка. Фото: Freepik

Теплий салат з буряка дуже смачний і корисний. Тільки в теплих салатах максимально відкривається смак приправ. Смак цієї страви неперевершений.

Рецепт опублікували на YouTube каналі "Куховаримо разом".

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Вам знадобиться:

буряк;

цибуля;

часник;

олія;

червона мелена паприка;

сушений базилік;

цукор;

винний оцет;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити буряк та нарізати цибулю соломкою. Два зубчика часника потрібно натерти.

Буряк та цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Натираємо буряк соломкою. Це краще зробити за допомогою терки для моркви по-корейськи.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Починаємо готувати теплий салат. На сковорідку додаємо дві столові ложки рослинної олії та додаємо цибулю.

Цибуля та спеції. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До цибулі додаємо часник. Все ретельно перемішати та додати чайну ложку сушеного базиліка, чайну ложку солодкої паприки. Приправи при нагрівання краще віддають свій смак.

Додавання тертого буряка. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. До буряка додаємо чайну ложку солі та чайну ложку цукру, також додаємо одну чайну ложку яблучного оцту.

Салат з буряка. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все разом потрібно протушкувати протягом 5 хвилин. Перекладаємо на тарілку, посипаємо кунжутом та можна подавати до столу.

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