Корисний та смачний салат з буряком — відео рецепт

Теплий салат з буряка — найпопулярніший польський рецепт
Теплий салат з буряка дуже смачний і корисний. Тільки в теплих салатах максимально відкривається смак приправ. Смак цієї страви неперевершений.
Рецепт опублікували на YouTube каналі "Куховаримо разом".
Вам знадобиться:
- буряк;
- цибуля;
- часник;
- олія;
- червона мелена паприка;
- сушений базилік;
- цукор;
- винний оцет;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити буряк та нарізати цибулю соломкою. Два зубчика часника потрібно натерти.
Натираємо буряк соломкою. Це краще зробити за допомогою терки для моркви по-корейськи.
Починаємо готувати теплий салат. На сковорідку додаємо дві столові ложки рослинної олії та додаємо цибулю.
До цибулі додаємо часник. Все ретельно перемішати та додати чайну ложку сушеного базиліка, чайну ложку солодкої паприки. Приправи при нагрівання краще віддають свій смак.
Додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. До буряка додаємо чайну ложку солі та чайну ложку цукру, також додаємо одну чайну ложку яблучного оцту.
Все разом потрібно протушкувати протягом 5 хвилин. Перекладаємо на тарілку, посипаємо кунжутом та можна подавати до столу.
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