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Супер закуска на Новий рік з буряками та огірками

24 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт з буряками та малосольними огірками — видео рецепт
Закуска з буряками та огірками. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачної закуски до новорічного столу. Вам знадобляться буряки, малосольні огірки та смажена цибуля. Спробуйте приготувати та переконайтеся самі, що це дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • буряки 2 шт; 
  • огірки 6 шт; 
  • цибуля 1 шт; 
  • сіль; 
  • чорний перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно запекти буряк у фользі. Потрібно обрати солодкі буряки. 

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Варені буряки. Фото: YouTube @prostirecepti

Буряк потрібно натерти на великій тертці. Скласти у салатник. 

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Натертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Порізати дві цибулі, її потрібно обсмажити на пательні. До цибулі потрібно додати ложку цукру. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Солоні огірки потрібно натерти на тертці. 

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Натерті огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Цибулю додаємо до буряків та огірків, додаємо майонез, сіль та перець.

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Приготування салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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