Ідеальний рецепт з буряками та малосольними огірками — видео рецепт

Супер закуска на Новий рік з буряками та огірками
Рецепт дуже смачної закуски до новорічного столу. Вам знадобляться буряки, малосольні огірки та смажена цибуля. Спробуйте приготувати та переконайтеся самі, що це дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- буряки 2 шт;
- огірки 6 шт;
- цибуля 1 шт;
- сіль;
- чорний перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно запекти буряк у фользі. Потрібно обрати солодкі буряки.
Буряк потрібно натерти на великій тертці. Скласти у салатник.
Порізати дві цибулі, її потрібно обсмажити на пательні. До цибулі потрібно додати ложку цукру.
Солоні огірки потрібно натерти на тертці.
Цибулю додаємо до буряків та огірків, додаємо майонез, сіль та перець.
Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.
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