Ідеальний рецепт з буряками та малосольними огірками — видео рецепт

Закуска з буряками та огірками. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт дуже смачної закуски до новорічного столу. Вам знадобляться буряки, малосольні огірки та смажена цибуля. Спробуйте приготувати та переконайтеся самі, що це дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

буряки 2 шт;

огірки 6 шт;

цибуля 1 шт;

сіль;

чорний перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти буряк у фользі. Потрібно обрати солодкі буряки.

Варені буряки. Фото: YouTube @prostirecepti

Буряк потрібно натерти на великій тертці. Скласти у салатник.

Натертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Порізати дві цибулі, її потрібно обсмажити на пательні. До цибулі потрібно додати ложку цукру.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Солоні огірки потрібно натерти на тертці.

Натерті огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Цибулю додаємо до буряків та огірків, додаємо майонез, сіль та перець.

Приготування салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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