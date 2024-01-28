Простий та бюджетний салат на кожен день — відео рецепт

Салат із пекінської капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже свіжий, смачний салат із пекінською капустою. Він дуже простий у приготуванні, у ньому немає майонезу, тому чудово підійде на кожен день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

капуста — 500 г;

червона цибуля — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст.л.;

цукор — 1 ч.л.;

кріп;

кукурудза — 140 г;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати пекінську капусту кубиками чи соломкою.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер нарізати одну червону цибулю, додаємо до капусти і збризкуємо її лимонним соком. Також на цибулю можна додати трохи цукру.

Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізаємо кріп і додаємо до капусти.

Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер додаємо консервовану кукурудзу без рідини.

Кукурудза та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправляємо олією, додаємо сіль — і салат готовий.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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