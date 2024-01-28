Простий та бюджетний салат на кожен день — відео рецепт

Суперсалат із пекінської капусти за п'ять хвилин
Дуже свіжий, смачний салат із пекінською капустою. Він дуже простий у приготуванні, у ньому немає майонезу, тому чудово підійде на кожен день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- капуста — 500 г;
- червона цибуля — 1 шт.;
- лимонний сік — 1 ст.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- кріп;
- кукурудза — 140 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати пекінську капусту кубиками чи соломкою.
Тепер нарізати одну червону цибулю, додаємо до капусти і збризкуємо її лимонним соком. Також на цибулю можна додати трохи цукру.
Дрібно нарізаємо кріп і додаємо до капусти.
Тепер додаємо консервовану кукурудзу без рідини.
Заправляємо олією, додаємо сіль — і салат готовий.
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