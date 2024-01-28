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Суперсалат із пекінської капусти за п'ять хвилин

28 січня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий та бюджетний салат на кожен день — відео рецепт
Салат із пекінської капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже свіжий, смачний салат із пекінською капустою. Він дуже простий у приготуванні, у ньому немає майонезу, тому чудово підійде на кожен день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 500 г;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст.л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • кріп;
  • кукурудза — 140 г;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати пекінську капусту кубиками чи соломкою.

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Пекінська капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер нарізати одну червону цибулю, додаємо до капусти і збризкуємо її лимонним соком. Також на цибулю можна додати трохи цукру.

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Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізаємо кріп і додаємо до капусти.

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Синій лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер додаємо консервовану кукурудзу без рідини.

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Кукурудза та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправляємо олією, додаємо сіль — і салат готовий.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Унікальні властивості квашеної капусти взимку – користь та шкода.

Також ми писали про рецепт хрусткої квашеної капусти швидкого приготування.

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