Смачний хліб в духовці — відео рецепт

Супер рецепт хліба в рукаві
Чи знали ви, що хліб можна приготувати в звичайному рукаві для запікання? Пропонуємо вам ознайомитися з цим дивовижним рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- вода 400 мл;
- цукор 1 ч.л;
- дріжджі 25 гр;
- сіль 2 ч.л;
- борошно 650 гр;
- олія 3 ст.л.
Спосіб приготування
В ємність вливаємо теплу воду, додаємо дріжджі, цукор все перемішуємо, засипаємо із загальної маси 6 ложок борошна. Знову перемішуємо.
Накриваємо харчовою плівкою та рушником, залишаємо на 20 хвилин в теплому місці.
Далі додаємо борошно та замішуємо тісто, можна використати міксер, ви можете зробити це і вручну.
Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук.
Накриваємо харчовою плівкою та полотенцем, залишаємо на 1 годину в теплому місці.
Тепер тісто обминаємо лопаткою, накриваємо та залишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці.
Тепер робочу поверхність присипаємо борошном та розкачуємо тісто як на відео, скручуємо тісто ніби в рулет, краї скріплюємо (хліб формуємо не великий бо він ще підніметься) ножем робимо надрізи.
Перекладаємо хліб в рукав для запікання, зав'язуємо, залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці вистоятися.
Ставимо в розігріту духовку до 180°С на 1 годину.
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