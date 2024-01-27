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Супер рецепт хліба в рукаві

27 січня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний хліб в духовці — відео рецепт
Домашній хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чи знали ви, що хліб можна приготувати в звичайному рукаві для запікання? Пропонуємо вам ознайомитися з цим дивовижним рецептом

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • вода 400 мл;
  • цукор 1 ч.л;
  • дріжджі 25 гр;
  • сіль 2 ч.л;
  • борошно 650 гр;
  • олія 3 ст.л.

Спосіб приготування 

В ємність вливаємо теплу воду,  додаємо дріжджі,  цукор все перемішуємо, засипаємо із загальної маси 6 ложок борошна. Знову перемішуємо. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та рушником,  залишаємо на 20 хвилин в теплому місці. 

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Тісто в теплому місці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі додаємо борошно та замішуємо тісто, можна використати міксер, ви можете зробити це і вручну.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук. 

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Тісто в тарілці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та полотенцем, залишаємо на 1 годину в теплому місці. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер тісто обминаємо лопаткою, накриваємо та залишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер робочу поверхність присипаємо борошном та  розкачуємо тісто як на відео,  скручуємо тісто ніби в рулет, краї скріплюємо (хліб формуємо не великий бо він ще підніметься) ножем робимо надрізи.

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Приготування хліба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладаємо хліб в рукав для запікання,  зав'язуємо, залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці вистоятися.

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Хліб в рукаві. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту духовку до 180°С на 1 годину.

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Домашній хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ранее мы писали про давний медовик по рецепту бабушки

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Советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего творожного торта "слезы ангела". 

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