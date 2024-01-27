Смачний хліб в духовці — відео рецепт

Домашній хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Чи знали ви, що хліб можна приготувати в звичайному рукаві для запікання? Пропонуємо вам ознайомитися з цим дивовижним рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

вода 400 мл;

цукор 1 ч.л;

дріжджі 25 гр;

сіль 2 ч.л;

борошно 650 гр;

олія 3 ст.л.

Спосіб приготування

В ємність вливаємо теплу воду, додаємо дріжджі, цукор все перемішуємо, засипаємо із загальної маси 6 ложок борошна. Знову перемішуємо.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та рушником, залишаємо на 20 хвилин в теплому місці.

Тісто в теплому місці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі додаємо борошно та замішуємо тісто, можна використати міксер, ви можете зробити це і вручну.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук.

Тісто в тарілці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та полотенцем, залишаємо на 1 годину в теплому місці.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер тісто обминаємо лопаткою, накриваємо та залишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці.

Приготування хліба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер робочу поверхність присипаємо борошном та розкачуємо тісто як на відео, скручуємо тісто ніби в рулет, краї скріплюємо (хліб формуємо не великий бо він ще підніметься) ножем робимо надрізи.

Приготування хліба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладаємо хліб в рукав для запікання, зав'язуємо, залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці вистоятися.

Хліб в рукаві. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту духовку до 180°С на 1 годину.

Домашній хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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