Випічка з ананасів та листкового тіста — відео рецепт

Супер простий рецепт випічки до свята — "ананасові хризантеми"
Просто чудовий рецепт випічки. Це так просто і з такого мінімуму інгредієнтів, що навіть важко назвати рецептом. Скоріше цікавий процес до якого можна залучати дітей. І незважаючи на простоту це дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- 1 банка консервованих ананасів кільцями (500 г);
- 1 упаковка листкового тіста (близько 400 г);
- цукрова пудра для присипки.
Спосіб приготування
Розкачати тісто прямокутник товщиною 3-5 мм. Нарізати тісто на смужки завширшки близько 1 см.
Ананасові кільця викласти в сито, щоб стекла зайва рідина.
Смужками тіста обгорнути кожне ананасове кільце.
Викласти готові вироби на лист застелений пергаментом. Випікати в духовці при температурі 200°С протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Готові хризантеми присипати цукровою пудрою та остудити на ґратах.
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