Випічка з ананасів та листкового тіста — відео рецепт

Ананасові хризантеми. Фото: YouTube @evadaren

Просто чудовий рецепт випічки. Це так просто і з такого мінімуму інгредієнтів, що навіть важко назвати рецептом. Скоріше цікавий процес до якого можна залучати дітей. І незважаючи на простоту це дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

1 банка консервованих ананасів кільцями (500 г);

1 упаковка листкового тіста (близько 400 г);

цукрова пудра для присипки.

Спосіб приготування

Розкачати тісто прямокутник товщиною 3-5 мм. Нарізати тісто на смужки завширшки близько 1 см.

Листкове тісто. Фото: YouTube @evadaren

Ананасові кільця викласти в сито, щоб стекла зайва рідина.

Смужки з листкового тіста. Фото: YouTube @evadaren

Смужками тіста обгорнути кожне ананасове кільце.

Ананас та листкове тісто. Фото: YouTube @evadaren

Викласти готові вироби на лист застелений пергаментом. Випікати в духовці при температурі 200°С протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Готові хризантеми. Фото: YouTube @evadaren

Готові хризантеми присипати цукровою пудрою та остудити на ґратах.

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