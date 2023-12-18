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Супер простий рецепт випічки до свята — "ананасові хризантеми"

18 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Випічка з ананасів та листкового тіста — відео рецепт
Ананасові хризантеми. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Просто чудовий рецепт випічки. Це так просто і з такого мінімуму інгредієнтів, що навіть важко назвати рецептом. Скоріше цікавий процес до якого можна залучати дітей. І незважаючи на простоту це дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • 1 банка консервованих ананасів кільцями (500 г);
  • 1 упаковка листкового тіста (близько 400 г);
  • цукрова пудра для присипки.

Спосіб приготування

Розкачати тісто прямокутник товщиною 3-5 мм. Нарізати тісто на смужки завширшки близько 1 см.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @evadaren

Ананасові кільця викласти в сито, щоб стекла зайва рідина.

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Смужки з листкового тіста. Фото: YouTube @evadaren

Смужками тіста обгорнути кожне ананасове кільце.

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Ананас та листкове тісто. Фото: YouTube @evadaren

Викласти готові вироби на лист застелений пергаментом. Випікати в духовці при температурі 200°С протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

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Готові хризантеми. Фото: YouTube @evadaren

Готові хризантеми присипати цукровою пудрою та остудити на ґратах.

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