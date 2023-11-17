Бюджетна та дуже смачна страва з буряка та квашеною капустою — відео

Буряки на столі. Фото: Freepik

Таку страву з буряка оцінять всі. Знадобиться всього три інгредієнти. Дуже смачний та вітамінний салат, він актуальний холодної пори року. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

буряк 1 шт.;

цибуля біла 1 шт.;

капуста квашена 300 г;

олія оливкова для смаження та заправки 4 ст. л.;

кунжут 1 ст. л.;

родзинки 2 ст. л.;

сіль;

чорний перець;

італійські трави;

сушений часник.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно начистити буряк та нарізати великими шматочками.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо ємність для запікання та фольгу, викладаємо буряки та накриваємо зверху шаром фольги.

Шматочки буряка. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікаємо в духовці протягом 30 хвилин за температури 200 градусів.

Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @prostirecepti

Тим часом потрібно нарізати цибулю півкільцями чи невеликими шматочками. Цибулю потрібно обсмажити до золотистості.

Буряк та родзинки. Фото: YouTube @prostirecepti

До цибулі додаємо квашену капусту, все ретельно перемішуємо. Буряк потрібно подрібнити на великій тертці і додаємо його до цибулі та капусти.

Натертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо трохи родзинок, сіль, чорний перець, сушений часник та столову ложку кунжутного насіння.

Додавання кунжуту. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішуємо — і можна куштувати.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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