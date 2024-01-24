Дивовижна користь звичайної квасолі

Біла квасоля. Фото: Freepik

Є деякі продукти, які повинні обов'язково бути присутніми в раціоні харчування. Квасоля відноситься саме до таких продуктів.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Кожен вид квасолі має свою особливість. Різні сорти відрізняються кольором, формою та складом.

Види квасолі:

червона квасоля відрізняється складом мікронутрієнтів, які зміцнюють наш імунітет;

у білій квасолі міститься трохи менше білка, 20% від усієї маси;

зелена (струкова) квасоля відрізняється за складом нижчим відсотком жиру і здатна значно знижувати рівень цукру в крові;

чорна квасоля більш рідкісна, але вона вважається найбільш калорійним та поживним видом, також містить багато калію.

Засвоюваність білка з квасолі становить 70-80%. Якщо у людини спостерігається газоутворення після вживання квасолі, то краще віддати перевагу білим сортам, оскільки вони провокують ці симптоми в найменшій мірі.

Біла квасоля. Фото: Freepik

За вмістом білка квасолю можна порівняти з м'ясом. У ній багато флавоноїдів, вітамінів, пантотенової кислоти, тіаміну, заліза, калію, кремнію, магнію, цинку, фосфору та сірки.

Склад квасолі робить її незамінним продуктом. Її радять включати до раціону всім людям.

Чим корисна квасоля

Квасоля дуже корисна для шлунково-кишкового тракту, але для тих людей, які не мають проблем із зайвим газоутворенням. Клітковина, яка міститься у квасолі, буде служити відмінною профілактикою колоректального раку. Також квасоля відмінно знижує холестерин і цукор у крові, за рахунок того, що знижується глікемічний індекс у крові.

Біла квасоля. Фото: Freepik

Квасоля виводить зайву рідину з організму та нормалізує водно-сольовий обмін, це пов'язано з тим, що вона містить калій. При регулярному вживанні квасолі зміцнюється кісткова тканина та покращується стан шкіри.

Також квасоля відмінно покращує якість сну. А людям, які мають хвороби бронхів, кишкові захворювання чи ревматизм, квасоля буде дуже корисною, оскільки в ній міститься фосфор, кальцій, залізо, йод, калій та магній.

Протипоказання квасолі

У квасолі містяться пурини, це речовини, при розщепленні яких починається утворюватися сечова кислота. Тому квасоля не рекомендується людям, які страждають на подагру. Також квасоля не рекомендується тим людям, які мають захворювання травного тракту. Квасолю не рекомендується їсти дітям до трьох років і людям похилого віку.

Темні сорти квасолі можуть викликати алергію в деяких людей. Також вона не рекомендується при вагітності, оскільки може провокувати здуття живота.

В якому вигляді краще їсти квасолю

Квасоля в консервованій банці не рекомендується до вживання. Краще віддати перевагу сухій. Перед варінням квасолю обов'язково потрібно вимочувати щонайменше 8-12 годин. При цьому воду бажано міняти кілька разів, щоб квасоля не забродила. Варити потрібно від 30 до 60 хвилин.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.