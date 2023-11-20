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Соковите філе індички BBQ до Дня подяки

20 листопада 2023 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Найкращий рецепт індички в домашніх умовах — відео рецепт
Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Дуже цікавий рецепт індички BBQ, запеченої в духовці. Філе приготоване за цим рецептом, виходить дуже смачне, соковите та з красивою скоринкою, тому рекомендуємо спробувати. Смачно запечене філе з індика в домашніх умовах стане головною стравою на вашому столі, адже смак його неймовірний. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг 1,3 кг філе індички;
  • 1 і 1/2 чайної ложки морської солі;
  • мелений перець;
  • 1 чайна ложка каського перцю чілі;
  • 1 чайна ложка сушеного часника;
  • 4 ст. ложки кетчупу;
  • 1 столова ложка меду або кленового сиропу;
  • 1 столова ложка вустерширського соусу;
  • 1 банка ананаса;
  • пекарська нитка. 

Спосіб приготування 

Викласти філе в невелику тарілку (щоб м’ясо щільно прилягало), додати всі інгредієнти маринаду. 

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Спеції для індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Викласти в них м’ясо і поставити під закритою кришкою в холодильник на ніч.

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Індичка в спеціях. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Розігрійте духовку до 180 градусів. Вийміть м'ясо з форми і перев'яжіть його ниткою, щоб надати йому красивішу форму. 

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Індичка в маринаді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Викладаємо філе в жаровню або тарілку, додаємо маринад, що залишився від страви.

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Мотузка для запікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Ананас наріжте шматочками і викладіть на м'ясо, злийте сік з банки і поставте в духовку.

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Додавання ананасів. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Випікати 80 хвилин при 200 градусах. Під час приготування поливайте м’ясо соком, що виділився з страви, приблизно кожні 15 хвилин.

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Запечена індичка. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

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