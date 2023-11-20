Найкращий рецепт індички в домашніх умовах — відео рецепт

Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дуже цікавий рецепт індички BBQ, запеченої в духовці. Філе приготоване за цим рецептом, виходить дуже смачне, соковите та з красивою скоринкою, тому рекомендуємо спробувати. Смачно запечене філе з індика в домашніх умовах стане головною стравою на вашому столі, адже смак його неймовірний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.

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Вам знадобиться:

1 кг 1,3 кг філе індички;

1 і 1/2 чайної ложки морської солі;

мелений перець;

1 чайна ложка каського перцю чілі;

1 чайна ложка сушеного часника;

4 ст. ложки кетчупу;

1 столова ложка меду або кленового сиропу;

1 столова ложка вустерширського соусу;

1 банка ананаса;

пекарська нитка.

Спосіб приготування

Викласти філе в невелику тарілку (щоб м’ясо щільно прилягало), додати всі інгредієнти маринаду.

Спеції для індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Викласти в них м’ясо і поставити під закритою кришкою в холодильник на ніч.

Індичка в спеціях. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Розігрійте духовку до 180 градусів. Вийміть м'ясо з форми і перев'яжіть його ниткою, щоб надати йому красивішу форму.

Індичка в маринаді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Викладаємо філе в жаровню або тарілку, додаємо маринад, що залишився від страви.

Мотузка для запікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Ананас наріжте шматочками і викладіть на м'ясо, злийте сік з банки і поставте в духовку.

Додавання ананасів. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Випікати 80 хвилин при 200 градусах. Під час приготування поливайте м’ясо соком, що виділився з страви, приблизно кожні 15 хвилин.

Запечена індичка. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

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