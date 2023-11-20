Найкращий рецепт індички в домашніх умовах — відео рецепт

Соковите філе індички BBQ до Дня подяки
Дуже цікавий рецепт індички BBQ, запеченої в духовці. Філе приготоване за цим рецептом, виходить дуже смачне, соковите та з красивою скоринкою, тому рекомендуємо спробувати. Смачно запечене філе з індика в домашніх умовах стане головною стравою на вашому столі, адже смак його неймовірний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.
Вам знадобиться:
- 1 кг 1,3 кг філе індички;
- 1 і 1/2 чайної ложки морської солі;
- мелений перець;
- 1 чайна ложка каського перцю чілі;
- 1 чайна ложка сушеного часника;
- 4 ст. ложки кетчупу;
- 1 столова ложка меду або кленового сиропу;
- 1 столова ложка вустерширського соусу;
- 1 банка ананаса;
- пекарська нитка.
Спосіб приготування
Викласти філе в невелику тарілку (щоб м’ясо щільно прилягало), додати всі інгредієнти маринаду.
Викласти в них м’ясо і поставити під закритою кришкою в холодильник на ніч.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Вийміть м'ясо з форми і перев'яжіть його ниткою, щоб надати йому красивішу форму.
Викладаємо філе в жаровню або тарілку, додаємо маринад, що залишився від страви.
Ананас наріжте шматочками і викладіть на м'ясо, злийте сік з банки і поставте в духовку.
Випікати 80 хвилин при 200 градусах. Під час приготування поливайте м’ясо соком, що виділився з страви, приблизно кожні 15 хвилин.
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