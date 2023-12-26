М'ясна закуска на новорічний стіл замість ковбаси — відео рецепт

Буженина по-домашньому. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна та соковита буженина по-домашньому. Можна подати як гарячу страву, а можна охолодити та тонко нарізати як м'ясну нарізку на святковий стіл на Новий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо (свинина, яловичина) 1 кг;

вода 1 літр;

сіль 1 ст.л;

цукор 0,5 ст.

коріандр 1 жменя;

лавровий лист 1-2 шт;

запашний перець 6 горошин;

чорний перець 12 горошин;

гвоздика 1 бутон.

Для змащування буженини зверху:

лавровий лист мелений 1/3 ч.л;

паприка 1 ч. л;

коріандр 1 ч. л;

чорний перець 1 ч. л;

часник 2-4 зубчики (краще замінити на 1 ч.л. сушеного часнику);

олія 2 ст.л.

Спосіб приготування

У воду додати сіль, цукор, коріандр, лавровий лист, запашний та чорний перець, гвоздику. Поставити на вогонь та дати покипіти 5-10 хвилин.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Маринад повністю охолодити до кімнатної температури. Покласти в нього м'ясо і залишити в холодильнику щонайменше на 8 годин, а краще на добу.

Шматок свинини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо дістати з маринаду, обсушити паперовими рушниками.

Суміш спецій. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати паприку, коріандр, чорний перець та подрібнений часник. Натерти цією сумішшю м'ясо з усіх боків. М'ясо зв'язати ниткою чи стрічкою, що йде у рукаві.

Свинина у спеціях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти м'ясо в рукав, зафіксувати краї з обох боків, проколоти рукав. Запікати при температурі 180°С 1 годину і 20 хвилин або 30 хвилин.

Готова буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому м'ясу дати відпочити 15-20 хвилин, потім можна дістати з рукава.

Готова буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Буженину можна їсти в теплому вигляді або холодному. У холодному вигляді буженину можна дуже тонко нарізати для м'ясної нарізки або бутерброди.

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