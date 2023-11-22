Рецепт смачного сніданка за хвилини — відео

Смакота на сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша
Іноді ми голову ламаємо, що приготувати на сніданок. Цей рецепт виручить у таких ситуаціях. Дуже швидкий і смачний сніданок за 15 хвилин разом з приготуванням, а в результаті виходить справжня смакота з лаваша.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 1 шт;
- яйце 2 шт;
- сир 100 г;
- ковбаса 100 гр;
- помідор (або солоний огірок) близько 60 г;
- сіль;
- чорний перець;
- кунжут.
Спосіб приготування
З лаваша вирізати 2 коржики діаметром, що відповідає діаметру сковороди.
Натерти сир на тертці, помідор і ковбасу (або будь-який інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.
Викласти один коржик на сковороду, зверху розподілити половину сиру.
Два яйця збити виделкою, посолити до смаку (залежно від солоності сиру).
Вилити яйця на коржик. Зверху ковбасу, помідори та другу частину сиру.
Накрити все другим коржом, трохи придавити, залишити смажитися 5 хвилин під кришкою.
За бажанням змастити корж зверху яйцем, що залишився, або водою і посипати кунжутом.
Через 5 хвилин перевернути коржик, смажити ще 4-5 хвилин під кришкою.
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