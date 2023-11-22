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Смакота на сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша

22 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного сніданка за хвилини — відео
Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Іноді ми голову ламаємо, що приготувати на сніданок. Цей рецепт виручить у таких ситуаціях. Дуже швидкий і смачний сніданок за 15 хвилин разом з приготуванням, а в результаті виходить справжня смакота з лаваша.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш 1 шт;
  • яйце 2 шт;
  • сир 100 г;
  • ковбаса 100 гр;
  • помідор (або солоний огірок) близько 60 г;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • кунжут.

Спосіб приготування

З лаваша вирізати 2 коржики діаметром, що відповідає діаметру сковороди.

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Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці, помідор і ковбасу (або будь-який інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.

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Помідори та ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти один коржик на сковороду, зверху розподілити половину сиру.

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Лаваш для рецепту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Два яйця збити виделкою, посолити до смаку (залежно від солоності сиру).

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Лаваш та тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити яйця на коржик. Зверху ковбасу, помідори та другу частину сиру.

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Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити все другим коржом, трохи придавити, залишити смажитися 5 хвилин під кришкою.

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Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням змастити корж зверху яйцем, що залишився, або водою і посипати кунжутом.

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Готовий сніданок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 хвилин перевернути коржик, смажити ще 4-5 хвилин під кришкою.

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Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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