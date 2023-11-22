Рецепт смачного сніданка за хвилини — відео

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Іноді ми голову ламаємо, що приготувати на сніданок. Цей рецепт виручить у таких ситуаціях. Дуже швидкий і смачний сніданок за 15 хвилин разом з приготуванням, а в результаті виходить справжня смакота з лаваша.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 1 шт;

яйце 2 шт;

сир 100 г;

ковбаса 100 гр;

помідор (або солоний огірок) близько 60 г;

сіль;

чорний перець;

кунжут.

Спосіб приготування

З лаваша вирізати 2 коржики діаметром, що відповідає діаметру сковороди.

Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці, помідор і ковбасу (або будь-який інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.

Помідори та ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти один коржик на сковороду, зверху розподілити половину сиру.

Лаваш для рецепту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Два яйця збити виделкою, посолити до смаку (залежно від солоності сиру).

Лаваш та тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити яйця на коржик. Зверху ковбасу, помідори та другу частину сиру.

Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити все другим коржом, трохи придавити, залишити смажитися 5 хвилин під кришкою.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням змастити корж зверху яйцем, що залишився, або водою і посипати кунжутом.

Готовий сніданок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 хвилин перевернути коржик, смажити ще 4-5 хвилин під кришкою.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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