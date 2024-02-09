Суп зі шпинатом і яйцями — рецепт приготування з фото

Шпинатний суп з яйцем. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для приготування цього супу знадобиться свіжий або заморожений шпинат. Він додасть супу приємного смаку та збагатить вітамінами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте також:

Вам знадобиться:

15 г вершкового масла;

2 ст.л. рослинної олії;

1 ст. л. борошна;

1 ч.л. солодкої паприки;

2,5 л води;

5 середніх картоплин;

400 мл жирної сметани;

300 г шпинату;

5 яєць;

кріп, сіль, чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити яйця. Жовток має бути крутим.

Курячі яйця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер на дно каструлі з товстим дном кладемо вершкове масло та рослинну олію. Додаємо одну столову ложку борошна та швидко перемішуємо.

Приготування супу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо одну чайну ложку солодкої паприки та трохи води.

Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо наразу картоплю й ще трохи води. Додати сіль та перець, довести до кипіння, варити до готовності картоплі.

Картопля в супі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати 400 мл сметани та ретельно перемішати.

Приготування супу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо листя шпината. Можна використати заморожений.

Листя шпината. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо нарізані варені яйця, перемішати та можна подавати.

Шпинат та яйця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.

Ще ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами.

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.