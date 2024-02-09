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Смачний зимовий шпинатний суп з яйцями

9 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Суп зі шпинатом і яйцями — рецепт приготування з фото
Шпинатний суп з яйцем. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для приготування цього супу знадобиться свіжий або заморожений шпинат. Він додасть супу приємного смаку та збагатить вітамінами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 15 г вершкового масла;
  • 2 ст.л. рослинної олії;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 1 ч.л. солодкої паприки;
  • 2,5 л води;
  • 5 середніх картоплин;
  • 400 мл жирної сметани;
  • 300 г шпинату;
  • 5 яєць;
  • кріп, сіль, чорний перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити яйця. Жовток має бути крутим. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер на дно каструлі з товстим дном кладемо вершкове масло та рослинну олію. Додаємо одну столову ложку борошна та швидко перемішуємо. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо одну чайну ложку солодкої паприки та трохи води. 

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Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо наразу картоплю й ще трохи води. Додати сіль та перець, довести до кипіння, варити до готовності картоплі. 

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Картопля в супі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати 400 мл сметани та ретельно перемішати. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо листя шпината. Можна використати заморожений. 

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Листя шпината. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо нарізані варені яйця, перемішати та можна подавати. 

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Шпинат та яйця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.

Ще ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.

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шпинат

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