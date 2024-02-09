Суп зі шпинатом і яйцями — рецепт приготування з фото

Смачний зимовий шпинатний суп з яйцями
Для приготування цього супу знадобиться свіжий або заморожений шпинат. Він додасть супу приємного смаку та збагатить вітамінами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 15 г вершкового масла;
- 2 ст.л. рослинної олії;
- 1 ст. л. борошна;
- 1 ч.л. солодкої паприки;
- 2,5 л води;
- 5 середніх картоплин;
- 400 мл жирної сметани;
- 300 г шпинату;
- 5 яєць;
- кріп, сіль, чорний перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити яйця. Жовток має бути крутим.
Тепер на дно каструлі з товстим дном кладемо вершкове масло та рослинну олію. Додаємо одну столову ложку борошна та швидко перемішуємо.
Тепер додаємо одну чайну ложку солодкої паприки та трохи води.
Додаємо наразу картоплю й ще трохи води. Додати сіль та перець, довести до кипіння, варити до готовності картоплі.
Додати 400 мл сметани та ретельно перемішати.
Потім додаємо листя шпината. Можна використати заморожений.
Потім додаємо нарізані варені яйця, перемішати та можна подавати.
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