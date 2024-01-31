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Смачний борщ без мʼяса — рецепт від черкаських господинь

31 січня 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного пісного борщу — відео
Пісний борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт приготування пісного борщу. Він виходить не менш смачний, ніж з м'ясом, а завдяки квасолі поживний. Спробуйте перед приготуванням запекти буряк, так буде набагато смачніше. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться: 

  • вода 3-5 л;
  • сіль; 
  • перець горошком; 
  • лавровий лист;
  • квасоля (зварена);
  • картопля 3-4 шт;
  • капуста;
  • буряк (варений) 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • перець червоний болгарський 1 шт;
  • томатна паста (стиглі помідори без шкірки);
  • кріп;
  • петрушка; 
  • часник. 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно зварити чи пекти буряк.

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Буряк та фасоль. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Квасолю залити водою і залишити на 6-8 годин. Варити до готовності.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Тепер потрібно приготувати заправку. Для цього потрібно нарізати дрібно цибулю і пасерувати на олії, додати моркву, нарізану невеликими кубиками, пасерувати 2-3 хвилини, додати томатну пасту, розведену бульйоном (або дрібно нарізані помідори або мікс томатної пасти і помідор). 

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Морква, цибуля та буряк. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Одночасно з томатною пастою додати варений і нарізану невеликими кубиками буряк, пасерувати 2-3 хв, додати нарізаний болгарський перець і кріп, пасерувати 3-5 хв. Заправка готова.

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Картопля та капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю налити воду, додати сіль, лаврове листя, перець чорний горошком і довести до кипіння. 

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Кріп та часник. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В киплячу воду додати картоплю (порізати кубиками), додати капусту (порізати), на маленькому вогні варити до готовності картоплі, додати заправку і варену квасолю. 

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Засмажка для борщу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В ступці гарно розтерти часник, зелень, перець (за бажанням сало), дочекатися кипіння, додати розтерту суміш до борщу.

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Приготування борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Довести до кипіння та зняти з вогню. 

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Готовий борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим справді корисні буряки.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.

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