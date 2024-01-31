Рецепт смачного пісного борщу — відео

Смачний борщ без мʼяса — рецепт від черкаських господинь
Це рецепт приготування пісного борщу. Він виходить не менш смачний, ніж з м'ясом, а завдяки квасолі поживний. Спробуйте перед приготуванням запекти буряк, так буде набагато смачніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- вода 3-5 л;
- сіль;
- перець горошком;
- лавровий лист;
- квасоля (зварена);
- картопля 3-4 шт;
- капуста;
- буряк (варений) 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- перець червоний болгарський 1 шт;
- томатна паста (стиглі помідори без шкірки);
- кріп;
- петрушка;
- часник.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно зварити чи пекти буряк.
Квасолю залити водою і залишити на 6-8 годин. Варити до готовності.
Тепер потрібно приготувати заправку. Для цього потрібно нарізати дрібно цибулю і пасерувати на олії, додати моркву, нарізану невеликими кубиками, пасерувати 2-3 хвилини, додати томатну пасту, розведену бульйоном (або дрібно нарізані помідори або мікс томатної пасти і помідор).
Одночасно з томатною пастою додати варений і нарізану невеликими кубиками буряк, пасерувати 2-3 хв, додати нарізаний болгарський перець і кріп, пасерувати 3-5 хв. Заправка готова.
У каструлю налити воду, додати сіль, лаврове листя, перець чорний горошком і довести до кипіння.
В киплячу воду додати картоплю (порізати кубиками), додати капусту (порізати), на маленькому вогні варити до готовності картоплі, додати заправку і варену квасолю.
В ступці гарно розтерти часник, зелень, перець (за бажанням сало), дочекатися кипіння, додати розтерту суміш до борщу.
Довести до кипіння та зняти з вогню.
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