Рецепт смачного пісного борщу — відео

Пісний борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Це рецепт приготування пісного борщу. Він виходить не менш смачний, ніж з м'ясом, а завдяки квасолі поживний. Спробуйте перед приготуванням запекти буряк, так буде набагато смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

вода 3-5 л;

сіль;

перець горошком;

лавровий лист;

квасоля (зварена);

картопля 3-4 шт;

капуста;

буряк (варений) 1 шт;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

перець червоний болгарський 1 шт;

томатна паста (стиглі помідори без шкірки);

кріп;

петрушка;

часник.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно зварити чи пекти буряк.

Буряк та фасоль. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Квасолю залити водою і залишити на 6-8 годин. Варити до готовності.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Тепер потрібно приготувати заправку. Для цього потрібно нарізати дрібно цибулю і пасерувати на олії, додати моркву, нарізану невеликими кубиками, пасерувати 2-3 хвилини, додати томатну пасту, розведену бульйоном (або дрібно нарізані помідори або мікс томатної пасти і помідор).

Морква, цибуля та буряк. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Одночасно з томатною пастою додати варений і нарізану невеликими кубиками буряк, пасерувати 2-3 хв, додати нарізаний болгарський перець і кріп, пасерувати 3-5 хв. Заправка готова.

Картопля та капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю налити воду, додати сіль, лаврове листя, перець чорний горошком і довести до кипіння.

Кріп та часник. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В киплячу воду додати картоплю (порізати кубиками), додати капусту (порізати), на маленькому вогні варити до готовності картоплі, додати заправку і варену квасолю.

Засмажка для борщу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В ступці гарно розтерти часник, зелень, перець (за бажанням сало), дочекатися кипіння, додати розтерту суміш до борщу.

Приготування борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Довести до кипіння та зняти з вогню.

Готовий борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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