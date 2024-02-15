З чим пити чай, щоб захистити організм від застуди

Дівчина з чаєм. Фото: Freepik

Зимовий період приносить не лише холод, а й загрозу застуди. Однак є просте і смачне рішення , здатне зміцнити імунітет і зігріти вас зсередини. Йдеться про пряний імбир, який не тільки додає неповторний смак, але й має захисні властивості від застуди.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Корінь імбиру — справжній натуральний чудотворець серед прянощів. Маючи безліч цінних якостей, він є справжнім скарбом для здоров'я.

Імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості, сприяє поліпшенню травлення, знижує нудоту і блювання, зміцнює імунітет, а також підвищує тонус та енергію. Незамінний інгредієнт як у кулінарії, так і в народній медицині, корінь імбиру — справжнє багатство для здоров'я.

Чай з імбиром. Фото: Freepik

Імбир містить різноманітні вітаміни та мінерали, у тому числі:

Вітамін С. Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який допомагає зміцнити імунітет та захищає організм від шкідливого впливу вільних радикалів.

Вітаміни групи В. В імбирі присутні різні вітаміни групи В, такі як B1 (тіамін), B2 (рибофлавін), B3 (ніацин), B5 (пантотенова кислота) і B6 (піридоксин), які важливі для нормального функціонування метаболізму, нервової системи та процесів обміну речовин.

Вітамін Е. Цей вітамін відіграє роль антиоксиданту та допомагає захищати клітини від ушкоджень, підтримуючи здоров'я шкіри та імунної системи.

Вітамін К. Вітамін К необхідний для нормального зсідання крові та підтримки здоров'я кісток.

Мінерали. Імбир також містить мінерали, включаючи калій, марганець, мідь та магній, які важливі для підтримки здоров'я серця, м'язів та кісток.

Цей корінь є корисним та поживним продуктом, який можна включити до свого раціону для підтримки загального здоров'я та благополуччя.

Чай з імбиром від застуди

Чай з імбирем може допомогти у боротьбі із застудою. Імбир має протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти зміцнити імунну систему та пом'якшити симптоми застуди, такі як біль у горлі, закладеність носа та кашель. Крім того, теплий напій може допомогти зволожити горло та полегшити дихання.

Чай з імбиром. Фото: Freepik

Додавання імбиру до чаю посилює його цілющі властивості, роблячи його ще ефективнішим засобом проти застуди. Крім того, аромат та смак імбиру можуть принести задоволення та створити відчуття комфорту під час хвороби.

Однак важливо пам'ятати, що чай з імбиром не є ліками, його слід використовувати як частину комплексного підходу до лікування застуди, включаючи відпочинок, харчування та прийом інших лікарських засобів, при необхідності.

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