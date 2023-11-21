Простий спосіб приготування вечері з картоплею та салом — відео рецепт

Смачна картопля з копченим салом від закарпатської господині
Таку картоплю з салом оцінить кожний українець. Запашна та смачна страва, яка підійде на обід, вечерю чи навіть до святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати картоплю за цим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться:
- картопля 1-1,5 кг;
- морква 2-3 шт;
- цибуля 2 шт;
- сало копчене;
- сіль;
- перець;
- солодка паприка 1 ч. ложка;
- рослинна олія 3-4 ст. ложки;
- зелень кропу або петрушки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю та моркву на крупні кубики.
Також потрібно дрібно нарізати цибулю та копчене сало на невеликі скибочки.
Також знадобиться зелень кропу, сіль, солодка паприка та чорний молотий перець.
У кастрюлю додаємо картоплю, моркву, цибулю, копчене сало та всі спеції. Додаємо рослинну олію та все ретельно перемішуємо.
Додаємо воду та тушкуємо все під закритою кришкою до готовності. Потрібно, щоб картопля добре розварилася.
В самом кінці додаємо кріп, все ретельно перемішати та можна подавати до столу.
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