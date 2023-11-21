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Смачна картопля з копченим салом від закарпатської господині

21 листопада 2023 07:15
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Простий спосіб приготування вечері з картоплею та салом — відео рецепт
Картопля з копченим салом. Фото: YouTube @olga_salkay
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Таку картоплю з салом оцінить кожний українець. Запашна та смачна страва, яка підійде на обід, вечерю чи навіть до святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати картоплю за цим рецептом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1-1,5 кг;
  • морква 2-3 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • сало копчене;
  • сіль;
  • перець;
  • солодка паприка 1 ч. ложка;
  • рослинна олія 3-4 ст. ложки;
  • зелень кропу або петрушки.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю та моркву на крупні кубики. 

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Картопля та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

Також потрібно дрібно нарізати цибулю та копчене сало на невеликі скибочки. 

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Додавання сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Також знадобиться зелень кропу, сіль, солодка паприка та чорний молотий перець. 

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Додавання води. Фото: YouTube @olga_salkay

У кастрюлю додаємо картоплю, моркву, цибулю, копчене сало та всі спеції. Додаємо рослинну олію та все ретельно перемішуємо. 

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Додавання зелені. Фото: YouTube @olga_salkay

Додаємо воду та тушкуємо все під закритою кришкою до готовності. Потрібно, щоб картопля добре розварилася. 

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Картопля з салом. Фото: YouTube @olga_salkay

В самом кінці додаємо кріп, все ретельно перемішати та можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками. 

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