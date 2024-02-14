Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику arrow

Скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику

14 лютого 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Скільки часу можна зберігати куряче філе в холодильнику
Куряче філе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Скільки часу насправді можна зберігати сире куряче філе в холодильнику, перш ніж використовувати його чи викинути. Давайте розглянемо, як правильно зберігати м'ясо курки та як визначити, коли воно стає непридатним для вживання.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Дотримуючись рекомендацій щодо зберігання та використання, можна бути впевненим у безпеці та свіжості сирого курячого філе.

null
Куряче філе. Фото: Freepik

Сире куряче філе слід зберігати в холодильнику, щоб запобігти розмноженню бактерій і зберегти його свіжість. Ось кілька рекомендацій щодо зберігання та терміну придатності.

Упаковка

Якщо куряче філе придбано в упаковці з магазину, залиште його в упаковці до моменту використання. Якщо упаковка пошкоджена або прорвана, покладіть філе у пластиковий пакет або контейнер, який можна щільно закрити.

Холодильник

Помістіть упаковане куряче філе в нижню частину холодильника, де зазвичай знаходиться найнижча температура. Зберігайте при температурі від 0°C до 4°C.

null
Куряче філе. Фото: Freepik

Сусідство з іншими продуктами

Слідкуйте за тим, щоб куряче філе було відокремлено від інших продуктів у холодильнику, щоб запобігти перехресному забруднюванню.

Термін придатності

Сире куряче філе зазвичай зберігається у холодильнику до 1-2 днів після придбання. Хоча воно може залишатися безпечним для вживання протягом декількох днів, рекомендується використовувати його якнайшвидше, щоб уникнути ризику зараження бактеріями.

Є кілька ознак, якими можна визначити, що куряче сире філе зіпсувалося і не придатне до вживання.

Зміна кольору

Свіже куряче філе повинно мати рожевий або світло-рожевий відтінок. Якщо філе стало сірим або коричневим, це може бути ознакою несвіжості або навіть початку розкладання.

Запах м'яса

Несвіже філе може мати неприємний запах, який відрізняється від нормального запаху свіжого м'яса. Запах гнилі, кислоти чи аміаку може вказувати на те, що філе зіпсувалося.

null
Куряче філе. Фото: Freepik

Консистенція курячого філе

Свіже куряче філе повинно мати пружну текстуру, що змочується. Якщо філе стає липким, вологим або злипається в купку, це може бути ознакою початку розкладання.

Зовнішні ознаки

Зверніть увагу на видимі ознаки пошкодження чи контамінації. Поява плям, плісняви, піни або виділення рідини з упаковки також може вказувати на несвіжість або псування продукту.

Якщо ви помічаєте будь-яку з цих ознак, найкраще викинути куряче філе, щоб уникнути ризику захворювання на харчову інфекцію. Важливо пам'ятати, що безпека їжі повинна бути пріоритетом, і якщо є сумніви у свіжості чи якості продукту, краще не ризикувати і не вживати його.

Раніше ми писали рецепт курячої грудки по-аджарськи — ідея на мільйон.

Також ми писали, що Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця.

Ще радимо ознайомитися з інформацією чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

їжа
рецепти
лайфхаки
м'ясо
курка
куряче філе
строк придатності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі