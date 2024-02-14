Скільки часу можна зберігати куряче філе в холодильнику

Куряче філе. Фото: Freepik

Скільки часу насправді можна зберігати сире куряче філе в холодильнику, перш ніж використовувати його чи викинути. Давайте розглянемо, як правильно зберігати м'ясо курки та як визначити, коли воно стає непридатним для вживання.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Дотримуючись рекомендацій щодо зберігання та використання, можна бути впевненим у безпеці та свіжості сирого курячого філе.

Куряче філе. Фото: Freepik

Сире куряче філе слід зберігати в холодильнику, щоб запобігти розмноженню бактерій і зберегти його свіжість. Ось кілька рекомендацій щодо зберігання та терміну придатності.

Упаковка

Якщо куряче філе придбано в упаковці з магазину, залиште його в упаковці до моменту використання. Якщо упаковка пошкоджена або прорвана, покладіть філе у пластиковий пакет або контейнер, який можна щільно закрити.

Холодильник

Помістіть упаковане куряче філе в нижню частину холодильника, де зазвичай знаходиться найнижча температура. Зберігайте при температурі від 0°C до 4°C.

Куряче філе. Фото: Freepik

Сусідство з іншими продуктами

Слідкуйте за тим, щоб куряче філе було відокремлено від інших продуктів у холодильнику, щоб запобігти перехресному забруднюванню.

Термін придатності

Сире куряче філе зазвичай зберігається у холодильнику до 1-2 днів після придбання. Хоча воно може залишатися безпечним для вживання протягом декількох днів, рекомендується використовувати його якнайшвидше, щоб уникнути ризику зараження бактеріями.

Є кілька ознак, якими можна визначити, що куряче сире філе зіпсувалося і не придатне до вживання.

Зміна кольору

Свіже куряче філе повинно мати рожевий або світло-рожевий відтінок. Якщо філе стало сірим або коричневим, це може бути ознакою несвіжості або навіть початку розкладання.

Запах м'яса

Несвіже філе може мати неприємний запах, який відрізняється від нормального запаху свіжого м'яса. Запах гнилі, кислоти чи аміаку може вказувати на те, що філе зіпсувалося.

Куряче філе. Фото: Freepik

Консистенція курячого філе

Свіже куряче філе повинно мати пружну текстуру, що змочується. Якщо філе стає липким, вологим або злипається в купку, це може бути ознакою початку розкладання.

Зовнішні ознаки

Зверніть увагу на видимі ознаки пошкодження чи контамінації. Поява плям, плісняви, піни або виділення рідини з упаковки також може вказувати на несвіжість або псування продукту.

Якщо ви помічаєте будь-яку з цих ознак, найкраще викинути куряче філе, щоб уникнути ризику захворювання на харчову інфекцію. Важливо пам'ятати, що безпека їжі повинна бути пріоритетом, і якщо є сумніви у свіжості чи якості продукту, краще не ризикувати і не вживати його.

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