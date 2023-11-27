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Сирний різдвяний штолен до Дня Святого Миколая

27 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чудова випічка до Дня Святого Миколая — відео рецепт
Сирний штолен. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Штоллен — традиційна німецька випічка. Для тих хто не товаришує з дріжджовою випічкою ділимося більш простим і смачним рецептом сирного штоллена без дріжджів. Сухофрукти беріть будь-які за смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • борошно 400 г;
  • розпушувач для тіста 10 г;
  • цукровий пісок 100 г;
  • сир (не зернистий) 200 г;
  • розм'якшене вершкове масло 200 г;
  • фундук смажений 150 г;
  • цукати папайї 50 г;
  • в'ялена журавлина 100 г;
  • кураги 100 г;
  • ванільний екстракт 1 ч. л;
  • цедра одного апельсина;
  • ром або ароматне вино біле 100 мл;
  • цукрова пудра 50 г

Спосіб приготування

Сухофрукти подрібнити до розміру в'ялених журавлин, скласти в одну миску і залити спиртним. Миску із сухофруктами накрити харчовою плівкою і залишити на годину, а в ідеалі на ніч.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Натерти на дрібній тертці цедру одного апельсина.

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Додавання сухофруктів. Фото: YouTube @evadaren

Просіяти борошно та розпушувач у велику миску, в якій ви маєте намір замішувати тісто для штолена. Можна використовувати кухонний комбайн або зробити все вручну.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

У цю миску додати розм'якшене вершкове масло(150 г), сир, цукор, цедру і ванільний екстракт. Ретельно перемішати, потім додати горіхи, сухофрукти. Ще раз добре все перемішати.

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Форма штолена. Фото: YouTube @evadaren

З тіста виліпити овал завдовжки майже ширину листа для випікання, розкотити його качалкою. З одного боку умовно відокремити одну третину і притиснути качалку, щоб утворилося невелике заглиблення. Загнути меншу частину штоллена у вигляді книжки, це традиційна форма німецького штоллена.

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Готовий штоллін. Фото: YouTube @evadaren

Формувати зручно відразу на деко застеленим пекарським папером. Або можна сформувати більш спрощеним варіантом, як показано на відео.

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Готовий штоллін. Фото: YouTube @evadaren

Випікати штолен протягом 45 хвилин при 180 градусах. Готовий штоллен дістати з духовки і, поки він ще гарячий, змастити розтопленим вершковим маслом (50 мл), що залишилося, і рясно посипати цукровою пудрою.

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Готовий штоллін. Фото: YouTube @evadaren

Штоллен можна тривалий час (до одного місяця) зберігати загорнутими в пергаментний папір. Кажуть, що він від цього стає ще смачнішим.

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