Чудова випічка до Дня Святого Миколая — відео рецепт

Сирний різдвяний штолен до Дня Святого Миколая
Штоллен — традиційна німецька випічка. Для тих хто не товаришує з дріжджовою випічкою ділимося більш простим і смачним рецептом сирного штоллена без дріжджів. Сухофрукти беріть будь-які за смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 400 г;
- розпушувач для тіста 10 г;
- цукровий пісок 100 г;
- сир (не зернистий) 200 г;
- розм'якшене вершкове масло 200 г;
- фундук смажений 150 г;
- цукати папайї 50 г;
- в'ялена журавлина 100 г;
- кураги 100 г;
- ванільний екстракт 1 ч. л;
- цедра одного апельсина;
- ром або ароматне вино біле 100 мл;
- цукрова пудра 50 г
Спосіб приготування
Сухофрукти подрібнити до розміру в'ялених журавлин, скласти в одну миску і залити спиртним. Миску із сухофруктами накрити харчовою плівкою і залишити на годину, а в ідеалі на ніч.
Натерти на дрібній тертці цедру одного апельсина.
Просіяти борошно та розпушувач у велику миску, в якій ви маєте намір замішувати тісто для штолена. Можна використовувати кухонний комбайн або зробити все вручну.
У цю миску додати розм'якшене вершкове масло(150 г), сир, цукор, цедру і ванільний екстракт. Ретельно перемішати, потім додати горіхи, сухофрукти. Ще раз добре все перемішати.
З тіста виліпити овал завдовжки майже ширину листа для випікання, розкотити його качалкою. З одного боку умовно відокремити одну третину і притиснути качалку, щоб утворилося невелике заглиблення. Загнути меншу частину штоллена у вигляді книжки, це традиційна форма німецького штоллена.
Формувати зручно відразу на деко застеленим пекарським папером. Або можна сформувати більш спрощеним варіантом, як показано на відео.
Випікати штолен протягом 45 хвилин при 180 градусах. Готовий штоллен дістати з духовки і, поки він ще гарячий, змастити розтопленим вершковим маслом (50 мл), що залишилося, і рясно посипати цукровою пудрою.
Штоллен можна тривалий час (до одного місяця) зберігати загорнутими в пергаментний папір. Кажуть, що він від цього стає ще смачнішим.
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