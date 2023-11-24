Швидкий рецепт приготування оселедця під шубою — відео

Швидкий варіант приготування оселедця під шубою до Нового року 2024
До новорічних свят залишилося не так багато часу. Радимо вже зберігати рецепти святкових салатів та страв. Спробуйте приготувати оселедець під шубою за цим рецептом, адже уявити новорічний стіл без цього салату важко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня.
Вам знадобиться:
- оселедець;
- цибуля;
- олія;
- оцет;
- майонез;
- буряк (буряк обов'язково варимо окремо);
- морква;
- картопля (варена).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити всі овочі. Буряк обов'язково варимо окремо, це важливо. Овочі очистити.
Оселедець потрібно очистити та нарізати на дрібні кубики.
Цибулю потрібно дрібно нарізати та додати до риби. Все ретельно перемішати. Додаємо оцет та рослинну олію.
Першим шаром викладаємо рибу з цибулею та додаємо шар майонезом.
Зверху потрібно натерти шар картоплі. Знову додаємо шар майонезом.
Далі потрібно натерти шао моркви та додати майонез.
Зверху додаємо шар натертого буряка. Також все змастити майонезом.
Дати настоятися салату та можна подавати до столу.
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