Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Швидкий варіант приготування оселедця під шубою до Нового року 2024 arrow

Швидкий варіант приготування оселедця під шубою до Нового року 2024

24 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт приготування оселедця під шубою — відео
Оселедець під шубою. Фото: YouTube @homecuisine11
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

До новорічних свят залишилося не так багато часу. Радимо вже зберігати рецепти святкових салатів та страв. Спробуйте приготувати оселедець під шубою за цим рецептом, адже уявити новорічний стіл без цього салату важко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • оселедець;
  • цибуля;
  • олія;
  • оцет;
  • майонез;
  • буряк (буряк обов'язково варимо окремо);
  • морква; 
  • картопля (варена). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити всі овочі. Буряк обов'язково варимо окремо, це важливо. Овочі очистити. 

null
Овочі та оселедець. Фото: YouTube @homecuisine11

Оселедець потрібно очистити та нарізати на дрібні кубики. 

null
Нарізаний оселедець. Фото: YouTube @homecuisine11

Цибулю потрібно дрібно нарізати та додати до риби. Все ретельно перемішати. Додаємо оцет та рослинну олію. 

null
Оселедець та цибуля. Фото: YouTube @homecuisine11

Першим шаром викладаємо рибу з цибулею та додаємо шар майонезом. 

null
Натерта картопля. Фото: YouTube @homecuisine11

Зверху потрібно натерти шар картоплі. Знову додаємо шар майонезом. 

null
Натерта морква. Фото: YouTube @homecuisine11

Далі потрібно натерти шао моркви та додати майонез. 

null
Морква та майонез. Фото: YouTube @homecuisine11

Зверху додаємо шар натертого буряка. Також все змастити майонезом. 

null
Натертий буряк. Фото: YouTube @homecuisine11

Дати настоятися салату та можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі