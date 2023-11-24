Швидкий рецепт приготування оселедця під шубою — відео

Оселедець під шубою. Фото: YouTube @homecuisine11

До новорічних свят залишилося не так багато часу. Радимо вже зберігати рецепти святкових салатів та страв. Спробуйте приготувати оселедець під шубою за цим рецептом, адже уявити новорічний стіл без цього салату важко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня.

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Вам знадобиться:

оселедець;

цибуля;

олія;

оцет;

майонез;

буряк (буряк обов'язково варимо окремо);

морква;

картопля (варена).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити всі овочі. Буряк обов'язково варимо окремо, це важливо. Овочі очистити.

Овочі та оселедець. Фото: YouTube @homecuisine11

Оселедець потрібно очистити та нарізати на дрібні кубики.

Нарізаний оселедець. Фото: YouTube @homecuisine11

Цибулю потрібно дрібно нарізати та додати до риби. Все ретельно перемішати. Додаємо оцет та рослинну олію.

Оселедець та цибуля. Фото: YouTube @homecuisine11

Першим шаром викладаємо рибу з цибулею та додаємо шар майонезом.

Натерта картопля. Фото: YouTube @homecuisine11

Зверху потрібно натерти шар картоплі. Знову додаємо шар майонезом.

Натерта морква. Фото: YouTube @homecuisine11

Далі потрібно натерти шао моркви та додати майонез.

Морква та майонез. Фото: YouTube @homecuisine11

Зверху додаємо шар натертого буряка. Також все змастити майонезом.

Натертий буряк. Фото: YouTube @homecuisine11

Дати настоятися салату та можна подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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