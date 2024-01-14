Ідеальний рецепт для любителів наполеону — відео

Швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане у роті
Торт "Наполеон" є одним із улюблених тортів для багатьох людей. Класичний рецепт цієї випічки займає багато часу, пропонуємо вам ознайомитися зі швидким способом приготування цього торта, але не менш смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 1 кг готове бездрожжеве листкове тісто;
- 400 мл молока;
- 180 гр цукру;
- 1 велике яйце;
- 200 мл вершків для збивання;
- 100 гр вершкового масла;
- 3 ст л із гіркою крохмалю кукурудзяного.
Спосіб приготування
Для цього торта знадобиться листкове тісто. Його потрібно нарізати на смужки.
Смужки з листкового тіста викладаємо на лист і запікаємо при 200°С протягом 15-20 хвилин.
Тепер приступимо до приготування крему. Для цього в каструлю наливаємо молоко, ставимо на плиту на середній вогонь.
Далі потрібно змішати яйця, цукор та крохмаль. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на картопляний.
Кипляче молоко вливаємо тонким струменем у суміш із яєць та крохмалю.
Ставимо крем на вогонь і варимо до загусання, постійно помішуючи. Коли крем загусне додаємо вершкове масло.
Тепер класичний заварний крем потрібно остудити. Тим часом збиваємо вершки. Далі до вершків додаємо охолоджений заварний крем.
Тепер цим кремом промазуємо наші смужки із листкового тіста.
Коли крем і коржі закінчилися, обмотуємо все харчовою плівкою і ставимо в холодильник для просочення на кілька годин або на ніч.
Далі дістаємо торт, змащуємо кремом і прикрашаємо крихтою з листкового тіста.
Торт готовий. Він виходить дуже гарним у розрізі.
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