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Швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане у роті

14 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт для любителів наполеону — відео
Торт Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Торт "Наполеон" є одним із улюблених тортів для багатьох людей. Класичний рецепт цієї випічки займає багато часу, пропонуємо вам ознайомитися зі швидким способом приготування цього торта, але не менш смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг готове бездрожжеве листкове тісто;
  • 400 мл молока;
  • 180 гр цукру;
  • 1 велике яйце;
  • 200 мл вершків для збивання;
  • 100 гр вершкового масла;
  • 3 ст л із гіркою крохмалю кукурудзяного.

Спосіб приготування

Для цього торта знадобиться листкове тісто. Його потрібно нарізати на смужки.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Смужки з листкового тіста викладаємо на лист і запікаємо при 200°С протягом 15-20 хвилин.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер приступимо до приготування крему. Для цього в каструлю наливаємо молоко, ставимо на плиту на середній вогонь.

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Молоко в сотейнику. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі потрібно змішати яйця, цукор та крохмаль. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на картопляний.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Кипляче молоко вливаємо тонким струменем у суміш із яєць та крохмалю.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставимо крем на вогонь і варимо до загусання, постійно помішуючи. Коли крем загусне додаємо вершкове масло.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер класичний заварний крем потрібно остудити. Тим часом збиваємо вершки. Далі до вершків додаємо охолоджений заварний крем.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер цим кремом промазуємо наші смужки із листкового тіста.

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Коржі у кремі. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Коли крем і коржі закінчилися, обмотуємо все харчовою плівкою і ставимо в холодильник для просочення на кілька годин або на ніч.

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Коржі у кремі. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі дістаємо торт, змащуємо кремом і прикрашаємо крихтою з листкового тіста.

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Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Торт готовий. Він виходить дуже гарним у розрізі.

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Торт Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

їжа
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Наполеон

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