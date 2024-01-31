Борщу на основі всіх рецептів

Український борщ. Фото: Freepik

Штучний інтелект згенерував ідеальний рецепт борщу. Ми запитали в ChatGPT, як би він приготував борщ, якби був людиною. Радимо ознайомитися, який спосіб приготування традиційної української страви обрав ШІ.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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"Якби я був людиною зі смаковими уподобаннями, то складно передбачити, що мені могло б сподобатися, оскільки смак дуже суб'єктивний і залежить від конкретної людини. Однак, враховуючи популярність традиційного українського борщу та його унікальне поєднання смаків, я міг би відзначити його привабливим", — відповів ChatGPT на запитання чи сподобався б йому борщ.

Український борщ. Фото: Freepik

Він додав, що поєднання солодкого буряка, пікантного м'яса (якщо воно є) та різноманітних овочів може створити добре збалансовану та ситну страву. А трохи терпка нотка сметани, яку часто подають, може стати приємним штрихом.

Рецепт традиційного українського борщу від штучного інтелекту

Український борщ. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

2 середні буряки, очищені та натерті на тертці;

1 велика цибулина, дрібно нарізана;

2 моркви, очищені та натерті на тертці;

2 картоплини, очищені та нарізані кубиками;

1/2 невеликої капусти, нашаткованої;

1 стакан квасолі, очищеної та промитої (за бажанням);

1 банка (15 унцій) нарізаних кубиками помідорів (або 2-3 свіжих помідорів, нарізаних);

1/2 склянки томатної пасти;

1/4 склянки олії;

4 склянки яловичого або овочевого бульйону;

2 зубчики часнику;

1 лавровий лист;

сіль та перець за смаком;

свіжий кріп та сметана для подачі.

Спосіб приготування

1. У великій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до напівпрозорості.

2. Додайте в каструлю натерті буряки та моркву. Готуйте близько 5-7 хвилин, поки овочі не стануть трохи м'якшими, а буряк не втратить свій колір.

3. Додайте томатну пасту і готуйте ще 2-3 хвилини.

4. Додайте в каструлю нарізану кубиками картоплю, нашатковану капусту, квасолю (якщо використовується), нарізані кубиками помідори, подрібнений часник і лавровий лист. Добре перемішайте.

5. Влийте бульйон і доведіть суміш до кипіння. Як тільки закипить, зменшіть вогонь та накрийте каструлю. Варіть близько 20-25 хвилин або поки всі овочі не стануть м'якими.

6. Приправте борщ сіллю та перцем до смаку.

7. Дістаньте лавровий лист і викиньте його.

8. Подавайте борщ гарячим, прикрасивши свіжим кропом та сметаною.

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