Штучний інтелект згенерував ідеальний рецепт борщу
Штучний інтелект згенерував ідеальний рецепт борщу. Ми запитали в ChatGPT, як би він приготував борщ, якби був людиною. Радимо ознайомитися, який спосіб приготування традиційної української страви обрав ШІ.
Про це повідомили Новини.LIVE.
"Якби я був людиною зі смаковими уподобаннями, то складно передбачити, що мені могло б сподобатися, оскільки смак дуже суб'єктивний і залежить від конкретної людини. Однак, враховуючи популярність традиційного українського борщу та його унікальне поєднання смаків, я міг би відзначити його привабливим", — відповів ChatGPT на запитання чи сподобався б йому борщ.
Він додав, що поєднання солодкого буряка, пікантного м'яса (якщо воно є) та різноманітних овочів може створити добре збалансовану та ситну страву. А трохи терпка нотка сметани, яку часто подають, може стати приємним штрихом.
Рецепт традиційного українського борщу від штучного інтелекту
Вам знадобиться:
- 2 середні буряки, очищені та натерті на тертці;
- 1 велика цибулина, дрібно нарізана;
- 2 моркви, очищені та натерті на тертці;
- 2 картоплини, очищені та нарізані кубиками;
- 1/2 невеликої капусти, нашаткованої;
- 1 стакан квасолі, очищеної та промитої (за бажанням);
- 1 банка (15 унцій) нарізаних кубиками помідорів (або 2-3 свіжих помідорів, нарізаних);
- 1/2 склянки томатної пасти;
- 1/4 склянки олії;
- 4 склянки яловичого або овочевого бульйону;
- 2 зубчики часнику;
- 1 лавровий лист;
- сіль та перець за смаком;
- свіжий кріп та сметана для подачі.
Спосіб приготування
1. У великій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до напівпрозорості.
2. Додайте в каструлю натерті буряки та моркву. Готуйте близько 5-7 хвилин, поки овочі не стануть трохи м'якшими, а буряк не втратить свій колір.
3. Додайте томатну пасту і готуйте ще 2-3 хвилини.
4. Додайте в каструлю нарізану кубиками картоплю, нашатковану капусту, квасолю (якщо використовується), нарізані кубиками помідори, подрібнений часник і лавровий лист. Добре перемішайте.
5. Влийте бульйон і доведіть суміш до кипіння. Як тільки закипить, зменшіть вогонь та накрийте каструлю. Варіть близько 20-25 хвилин або поки всі овочі не стануть м'якими.
6. Приправте борщ сіллю та перцем до смаку.
7. Дістаньте лавровий лист і викиньте його.
8. Подавайте борщ гарячим, прикрасивши свіжим кропом та сметаною.
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