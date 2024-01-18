Зберігайте рецепт торта без випічки — відео

Шоколадний торт без випічки за 10 хвилин
Цей шоколадний торт готується дуже швидко, а найголовніше для нього не потрібна термічна обробка. Обов'язково спробуйте повторити, вам сподобається простота цього рецепту, а його смак неодмінно порадує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 800 г печива;
- 100 г горіхів;
- 200 г цукру;
- 60 г какао;
- 240 мл води;
- 150 г вершкового масла;
- 2 ч. л. ванільного цукру;
- 120 г вершків (33% жиру);
- 120 г шоколаду.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно взяти печиво та поламати його на шматочки. До печива додати обсмажені волоські горіхи.
Далі беремо какао, цукор, ванільний цукор та додаємо воду. Ретельно перемішати.
До цієї маси додаємо вершкове масло та відправляємо на середній вогонь.
Постійно помішуючи, доводимо шоколадну масу до кипіння.
Виливаємо шоколадну масу до печива, ретельно перемішати.
Викладаємо печиво у форму. Усе розрівнюємо.
Тепер необхідно приготувати шоколадну глазур. Додаємо до вершків шоколад, розтопити на вогні.
Заливаємо торт шоколадною глазур'ю.
Прикрашаємо горіхами і можна подавати на стіл.
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