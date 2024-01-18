Зберігайте рецепт торта без випічки — відео

Шоколадний торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Цей шоколадний торт готується дуже швидко, а найголовніше для нього не потрібна термічна обробка. Обов'язково спробуйте повторити, вам сподобається простота цього рецепту, а його смак неодмінно порадує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

800 г печива;

100 г горіхів;

200 г цукру;

60 г какао;

240 мл води;

150 г вершкового масла;

2 ч. л. ванільного цукру;

120 г вершків (33% жиру);

120 г шоколаду.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно взяти печиво та поламати його на шматочки. До печива додати обсмажені волоські горіхи.

Печиво для торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі беремо какао, цукор, ванільний цукор та додаємо воду. Ретельно перемішати.

Какао та вода. Фото: YouTube @sweetliferecipe

До цієї маси додаємо вершкове масло та відправляємо на середній вогонь.

Вершкове масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Постійно помішуючи, доводимо шоколадну масу до кипіння.

Шоколадна вага. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Виливаємо шоколадну масу до печива, ретельно перемішати.

Шоколадна маса та печиво. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Викладаємо печиво у форму. Усе розрівнюємо.

Маса з печива. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер необхідно приготувати шоколадну глазур. Додаємо до вершків шоколад, розтопити на вогні.

Шоколад та вершки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Заливаємо торт шоколадною глазур'ю.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Прикрашаємо горіхами і можна подавати на стіл.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

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