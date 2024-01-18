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Шоколадний торт без випічки за 10 хвилин

18 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Зберігайте рецепт торта без випічки — відео
Шоколадний торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей шоколадний торт готується дуже швидко, а найголовніше для нього не потрібна термічна обробка. Обов'язково спробуйте повторити, вам сподобається простота цього рецепту, а його смак неодмінно порадує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 800 г печива;
  • 100 г горіхів;
  • 200 г цукру;
  • 60 г какао;
  • 240 мл води;
  • 150 г вершкового масла;
  • 2 ч. л. ванільного цукру;
  • 120 г вершків (33% жиру);
  • 120 г шоколаду.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно взяти печиво та поламати його на шматочки. До печива додати обсмажені волоські горіхи.

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Печиво для торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі беремо какао, цукор, ванільний цукор та додаємо воду. Ретельно перемішати.

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Какао та вода. Фото: YouTube @sweetliferecipe

До цієї маси додаємо вершкове масло та відправляємо на середній вогонь.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Постійно помішуючи, доводимо шоколадну масу до кипіння.

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Шоколадна вага. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Виливаємо шоколадну масу до печива, ретельно перемішати.

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Шоколадна маса та печиво. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Викладаємо печиво у форму. Усе розрівнюємо.

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Маса з печива. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер необхідно приготувати шоколадну глазур. Додаємо до вершків шоколад, розтопити на вогні.

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Шоколад та вершки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Заливаємо торт шоколадною глазур'ю.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Прикрашаємо горіхами і можна подавати на стіл.

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Шоколадний торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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