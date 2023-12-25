Рецепт основної гарячої страви зі свинини — відео

Запечена свинина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт дуже смачного м'яса у глазурі. Для цієї страви можна взяти свинячі реберця або свинячу корейку. Безпрограшний варіант основної страви на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свинячі ребра або свиняча корейка 1,7 кг;

сіль 1 ч.л;

чорний перець 0,5-1 год.

часник 6-8 зубчиків;

олія 1 ч.л.

Для глазурі:

яблуко зелене кисле 1 шт;

кетчуп 6 ст.

соєвий соус 6 ст.л;

лимонний сік 3 ст.

цукор 1-2 ст.

сушений часник 1 ч. л;

кориця 0,5 ч. л;

гострий червоний перець 1/3 ч.л;

сіль за смаком (якщо соєвий соус не надто солоний, або додайте більше соєвого соусу).

Спосіб приготування

Видалити плівки та зайвий жир на м'ясі. Змішати сіль та чорний перець. Зубчики часнику розрізати навпіл. М'ясо посолити і поперчити, обваляти часник у суміші солі та перцю та нафарширувати їм м'ясо.

Підготовка свинини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити м'ясо невеликою кількістю олії, так спеції краще проникнуть усередину. Якщо є можливість, то дайте м'ясу промаринувати 2-3 години. Якщо ні, то відразу приступаємо до приготування.

Часник та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щільно запаковуємо свинину у фольгу. Запікаємо 1 годину 45 хвилин при температурі 150°С із розрахунку 30 хвилин на 500 г. м'яса.

Яблуко у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом приготуємо смачну та ароматну глазур, яка зробить свинину неперевершено смачною. Яблуко очистити від шкірки та насіння та подрібнити у блендері або натерти на дрібній тертці.

Глазурь для свинини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладаємо пюре в сотейник, додаємо решту інгредієнтів для глазурі. Випарюємо глазур на невеликому вогні 20-25 хвилин до густого стану. Весь час над нею стояти не треба, лише періодично помішуючи.

Свинина в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо добре протомилося, тепер перекладаємо його на ґрати. Решітку ставимо на лист, вистелений фольгою, щоб потім було простіше все помити. Духовку тим часом розігріваємо до максимуму.

Свинина в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо є конвекція та верхній гриль, їх також вмикаємо. Змащуємо м'ясо глазур'ю.

Запечена свинина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікаємо при температурі 250°С хвилин 6-8, перевертаємо, змащуємо глазур'ю, що залишилася, ще раз і знову запікаємо хвилин 6-8. Готовому м'ясу даємо трохи відпочити та нарізаємо на порційні шматки.

Готові свинини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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