Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Що буде, якщо відмовитись від кави arrow

Що буде, якщо відмовитись від кави

24 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Що, якщо відмовитись від кави на місяць
Чашка кави. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вважається, що кава здатна викликати залежність. Дійсно, багато людей не можуть уявити свій день без кількох чашок кави. Але що буде з організмом, якщо відмовитися від кави на якийсь час чи зовсім.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Як діє кофеїн на нервову систему

Спочатку потрібно розібратися, як діє кофеїн на нервову систему. Є така речовина, як аденозин, що має функцію передачі енергії та має протизапальний ефект. Чим більший рівень аденозину в організмі, тим більше ми втомлюємося і хочемо спати.

Під час відпочинку рівень аденозину знижується і цикл запускається заново. Коли ми п'ємо каву, кофеїн починає взаємодіяти з рецепторами, з якими має взаємодіяти аденозин. Таким чином людина починає відчувати бадьорість, тому що відсувається час настання втоми.

Але коли кофеїн взаємодіє з нашими рецепторами, організм починає виробляти більше аденозину. Таким чином, організм втомлюється ще більше.

null
Чашка кави. Фото: Freepik

Коли ми різко забираємо каву, за інерцією організм починає виробляти більше аденозину. У такі моменти може відчуватися сонливість і навіть дратівливість, головний біль та перепади тиску.

Якщо перетерпіти кілька днів без кофеїну, то нервова система почне працювати гармонійно.

Що робити, якщо після кави хочеться до туалету

Буває таке, що люди залежать ще й від того, що без кави не можуть сходити в туалет. Якщо прибрати кофеїн, якийсь час справді буде складно сходити до туалету без нього.

null
Чашка кави. Фото: Freepik

Але ці процеси є оборотними і через кілька днів організм сам відновить ці процеси.

В якому разі потрібно відмовитись від кави

Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, а протягом дня дратівливі, ці симптоми говорять про те, що настав час відмовитися від кави. Перепади тиску також говорять про те, що вам не підходить вживання кофеїну.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.

їжа
кава
лайфхаки
артеріальний тиск
кофеїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі