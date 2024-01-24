Що, якщо відмовитись від кави на місяць

Чашка кави. Фото: Freepik

Вважається, що кава здатна викликати залежність. Дійсно, багато людей не можуть уявити свій день без кількох чашок кави. Але що буде з організмом, якщо відмовитися від кави на якийсь час чи зовсім.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як діє кофеїн на нервову систему

Спочатку потрібно розібратися, як діє кофеїн на нервову систему. Є така речовина, як аденозин, що має функцію передачі енергії та має протизапальний ефект. Чим більший рівень аденозину в організмі, тим більше ми втомлюємося і хочемо спати.

Під час відпочинку рівень аденозину знижується і цикл запускається заново. Коли ми п'ємо каву, кофеїн починає взаємодіяти з рецепторами, з якими має взаємодіяти аденозин. Таким чином людина починає відчувати бадьорість, тому що відсувається час настання втоми.

Але коли кофеїн взаємодіє з нашими рецепторами, організм починає виробляти більше аденозину. Таким чином, організм втомлюється ще більше.

Чашка кави. Фото: Freepik

Коли ми різко забираємо каву, за інерцією організм починає виробляти більше аденозину. У такі моменти може відчуватися сонливість і навіть дратівливість, головний біль та перепади тиску.

Якщо перетерпіти кілька днів без кофеїну, то нервова система почне працювати гармонійно.

Що робити, якщо після кави хочеться до туалету

Буває таке, що люди залежать ще й від того, що без кави не можуть сходити в туалет. Якщо прибрати кофеїн, якийсь час справді буде складно сходити до туалету без нього.

Чашка кави. Фото: Freepik

Але ці процеси є оборотними і через кілька днів організм сам відновить ці процеси.

В якому разі потрібно відмовитись від кави

Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, а протягом дня дратівливі, ці симптоми говорять про те, що настав час відмовитися від кави. Перепади тиску також говорять про те, що вам не підходить вживання кофеїну.

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