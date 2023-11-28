Весь секрет салату в заправці — відео рецепт

Салат зі свіжих овочів, який потрібно приготувати на рік Дракона 2024 року
На Новий рік Дракона 2024 необхідно подати на стіл свіжі овочі, це залучить багатство та благополуччя. Рецепт цього салату ідеально підходить для цьогорічного святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- помідор 200 г;
- перець 1 шт.;
- чорні оливки 70 г;
- огірок 200 г;
- фета 100 г;
- цибуля 40 г.
Для заправки:
- сушений орегано 1 ч. л.;
- сушений базилік 1 ч. л.;
- сіль 0,5 ч. л. або до смаку;
- цукор 0,5 ч. л.;
- лимонний сік 1 ст. л.;
- оливкова олія 3 ст. л.
Спосіб приготування
Спершу приготуємо заправку для грецького салату.
Змішати сушений базилік, сушений орегано, лимонний сік, цукор, сіль, оливкова олія.
Нарізати кубиками помідори, огірки та перець.
Тонко нарізати цибулю. Додати чорні оливки.
Заправити салат безпосередньо перед подачею.
Нарізати фету кубиками, викласти зверху.
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