Весь секрет салату в заправці — відео рецепт

Новорічний стіл. Фото: Freepik

На Новий рік Дракона 2024 необхідно подати на стіл свіжі овочі, це залучить багатство та благополуччя. Рецепт цього салату ідеально підходить для цьогорічного святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

помідор 200 г;

перець 1 шт.;

чорні оливки 70 г;

огірок 200 г;

фета 100 г;

цибуля 40 г.

Для заправки:

сушений орегано 1 ч. л.;

сушений базилік 1 ч. л.;

сіль 0,5 ч. л. або до смаку;

цукор 0,5 ч. л.;

лимонний сік 1 ст. л.;

оливкова олія 3 ст. л.

Спосіб приготування

Спершу приготуємо заправку для грецького салату.

Приготування заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сушений базилік, сушений орегано, лимонний сік, цукор, сіль, оливкова олія.

Помідори та огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати кубиками помідори, огірки та перець.

Помідори, огірки та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарізати цибулю. Додати чорні оливки.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправити салат безпосередньо перед подачею.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати фету кубиками, викласти зверху.

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