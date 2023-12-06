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Салат, який прикрасить новорічний стіл — знадобиться копчена курка та кілька інгредієнтів

6 грудня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Збережіть рецепт цього салату - відео
Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий салат із копченою куркою. Інгредієнти чудово між собою поєднуються. Він виходить дуже ситний і не витратний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце 5 шт;
  • курка копчена 300 гр;
  • кукурудза 300 г;
  • картопля відварена 250-300 гр;
  • майонез 2-3 ст.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на тертці. Курку нарізати дрібним кубиком.

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Терта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйце розділити на білки та жовтки, натерти окремо на дрібній тертці.

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Копчена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру круглої роз'ємної форми встановити склянку невеликого діаметру.

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Кукурудза та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перший шар картопля, далі курка, кукурудза, білки яєць, зверху жовтки. Кожен шар змащуємо майонезом.

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Тертий жовток. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Знімаємо роз'ємну форму та прибираємо склянку. Салат готовий до подачі.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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