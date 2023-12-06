Збережіть рецепт цього салату - відео

Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий салат із копченою куркою. Інгредієнти чудово між собою поєднуються. Він виходить дуже ситний і не витратний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 5 шт;

курка копчена 300 гр;

кукурудза 300 г;

картопля відварена 250-300 гр;

майонез 2-3 ст.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на тертці. Курку нарізати дрібним кубиком.

Терта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйце розділити на білки та жовтки, натерти окремо на дрібній тертці.

Копчена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру круглої роз'ємної форми встановити склянку невеликого діаметру.

Кукурудза та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перший шар картопля, далі курка, кукурудза, білки яєць, зверху жовтки. Кожен шар змащуємо майонезом.

Тертий жовток. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Знімаємо роз'ємну форму та прибираємо склянку. Салат готовий до подачі.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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