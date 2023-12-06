Збережіть рецепт цього салату - відео

Салат, який прикрасить новорічний стіл — знадобиться копчена курка та кілька інгредієнтів
Дуже смачний і простий салат із копченою куркою. Інгредієнти чудово між собою поєднуються. Він виходить дуже ситний і не витратний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 5 шт;
- курка копчена 300 гр;
- кукурудза 300 г;
- картопля відварена 250-300 гр;
- майонез 2-3 ст.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на тертці. Курку нарізати дрібним кубиком.
Яйце розділити на білки та жовтки, натерти окремо на дрібній тертці.
По центру круглої роз'ємної форми встановити склянку невеликого діаметру.
Перший шар картопля, далі курка, кукурудза, білки яєць, зверху жовтки. Кожен шар змащуємо майонезом.
Знімаємо роз'ємну форму та прибираємо склянку. Салат готовий до подачі.
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